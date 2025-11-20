El futsal promocional tendrá un fin de semana con 67 partidos

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará este fin de semana largo, una nueva fecha de la fase regular correspondiente al torneo Clausura 2025.
En ese contexto, en total serán 67 los partidos que se jugarán entre el viernes, sábado, domingo y lunes.
La actividad de este viernes se desarrollará desde las 10 en el Gimnasio municipal Nº 2.
El sábado y domingo, mientras tanto, toda la acción tendrá lugar en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo, mientras que el lunes, se volverá al escenario del barrio Pueyrredón.
Entonces, el viernes se jugarán 16 partidos, el sábado serán 17, el domingo otros 17 y el lunes se completará la programación también con 17 encuentros, totalizando 67 juegos en sus diferentes categorías.
A continuación se detalla la extensa programación que se llevará a cabo por el torneo Clausura del futsal formativo.
Programa
VIERNES 21
En el Gimnasio municipal Nº 2 (9:45+15’)
10:00 Nero Futsal vs Juanes Motos; C-13, 2012/13, 9ª fecha, Zona A.
10:50 Juan XXIII vs La Súper Económica; C-13, 2012/13, 9ª fecha, Zona A.
11:40 La Cigarra vs Guerreros FC; C-13, 2012/13, 9ª fecha, Zona A.
12:30 Galácticos vs Los Matadores Azul; C-13, 2012/13, 9ª fecha, Zona B.
13:20 Lanús Infantil “A” vs Casino CR; C-13, 2012/13, 9ª fecha, Zona B.
14:10 PM FC Blanco vs Halcones Dorados FC; C-09, 2016, 7ª fecha.
14:50 El Pilar vs Flamengo; C-11, 2014, 9ª fecha.
15:30 La 14 FC vs Juanes Motos FS; C-11, 2014, 9ª fecha.
16:10 El Lobito Infantil vs Asturiano Celeste; C-11, 2014, 9ª fecha.
16:50 La Provee Futsal vs Guardianes JL; C-15, 2010/11, 6ª fecha, Zona A.
17:40 Prekad “A” vs CIPA; C-15, 2010/11, 6ª fecha, Zona A.
18:30 Deportivo San Cayetano vs MyL Futsal; C-15, 2010/11, 6ª fecha, Zona A.
19:20 Los Titanes FC Negro vs Los Matadores; C-15, 2010/11, 6ª fecha, Zona A.
20:10 CyS Futsal vs Malvinas Sur; C-15, 2010/11, 6ª fecha, Zona B.
21:00 Luz y Fuerza vs Guardianes JL; C-17, 2008/09, 7ª fecha, zona B.
22:00 Guerreros de Malvinas vs Lanús “A”; C-17, 2008/09, 7ª fecha, zona B.
SABADO 22
En el Club Ingeniero Huergo (9:45+15’)
10:00 Los Matadores Rojo vs Guerreros FC; C-13, 2012/13, 10ª fecha, Zona A.
10:50 Malvinas Club vs Lanús Infantil “B”; C-13, 2012/13, 10ª fecha, Zona A.
11:40 La Cigarra vs La Súper Económica; C-13, 2012/13, 10ª fecha, Zona A.
12:30 Nero Futsal vs Guardianes JL; C-13, 2012/13, 10ª fecha, Zona A.
13:20 MyL Futsal Blanco vs La Provee Futsal; C-13, 2012/13, 10ª fecha, Zona A.
14:10 El Lobito Infantil vs Los Matadores; C-11, 2015, 9ª fecha.
14:50 Halcones Dorados FC vs PM FC Blanco; C-11, 2015, 9ª fecha.
15:30 Comodoro FC vs Asturiano Celeste; C-11, 2015, 9ª fecha.
16:10 PM FC Negro vs Casino CR; C-11, 2015, 9ª fecha.
16:50 Lanús Infantil vs Juanes Motos Futsal; C-11, 2015, 9ª fecha.
17:30 Milan F.I vs Lanús; C-09, 2016, 8ª fecha.
18:10 La Súper Económica vs PM FC Negro; C-09, 2016, 8ª fecha.
18:50 Los Titanes FC Naranja vs 70/30 Petrosar; C-15, 2010/11, 6ª fecha, Zona B.
19:40 La Scaloneta CR vs Los Titanes FC Blanco; C-15, 2010/11, 6ª fecha, Zona B.
20:30 Prekad “B” vs Lanús; C-15, 2010/11, 6ª fecha, Zona B.
21:20 Deportivo San Cayetano vs MyL Futsal; C-17, 2008/09, 7ª fecha, Zona B.
22:20 El Progreso vs Deportivo DM Negro; C-17, 2008/09, 7ª fecha, Zona B.
DOMINGO 23
En el Club Ingeniero Huergo (9:45+15’)
10:00 El Pilar vs 211 Futsal; C-13, 2012/13, 10ª fecha, Zona B.
10:50 Casino CR vs Los Matadores Azul; C-13, 2012/13, 10ª fecha, Zona B.
11:40 Milan Futsal vs Parma Futsal; C-13, 2012/13, 10ª fecha, Zona B.
12:30 Galácticos vs Los Amigos del Fútbol; C-13, 2012/13, 10ª fecha, Zona B.
13:20 Lanús Infantil “A” vs Inter; C-13, 2012/13, 10ª fecha, Zona B.
14:10 Lanús Infantil vs Milan F.I; C-09, 2017, 8ª fecha.
14:50 JM Futsal vs El Lobito Infantil; C-09, 2017, 8ª fecha.
15:30 MyL Futsal vs PM FC Azul; C-09, 2017, 8ª fecha.
16:10 El Lobito Infantil vs PM FC Azul; C-11, 2014, 10ª fecha.
16:50 Asturiano Celeste vs Juanes Motos Futsal; C-11, 2014, 10ª fecha.
17:30 Lanús Infantil vs Flamengo; C-11, 2014, 10ª fecha.
18:10 La 14 FC vs Halcones Dorados FC; C-11, 2014, 10ª fecha.
18:50 211 Futsal vs HDP Futsal; C-15, 2010/11, 6ª fecha, Zona B.
19:40 Nero Futal vs La Súper Económica; C-15, 2010/11, 6ª fecha, Zona B.
20:30 Los Titanes FC Negro vs Alma Gaucha; C-15, 2010/11, 7ª fecha, Zona A.
21:20 Los Matadores vs Guardianes JL; C-15, 2010/11, 7ª fecha, Zona A.
22:10 Lanús “B” vs El Lobito Futsal; C-17, 2008/09, 8ª fecha, Zona A.
LUNES 24
En el Gimnasio municipal Nº 2 (9:45+15’)
10:00 Juan XXIII vs La Provee Futsal; C-13, 2012/13, 11ª fecha, Zona A.
10:50 Malvinas Club vs Juanes Motos Futsal; C-13, 2012/13, 11ª fecha, Zona A.
11:40 MyL Futsal vs 211 Futsal; C-13, 2012/13, 11ª fecha, Zona B.
12:30 El Pilar vs JM Futsal; C-11, 2014, 11ª fecha.
13:10 La 14 FC vs Casino CR; C-11, 2014, 11ª fecha.
13:50 Los Matadores vs El Lobito Futsal; C-09, 2017, 8ª fecha.
14:30 PM FC Azul vs Asturiano Celeste; C-09, 2016, 8ª fecha.
15:10 El Lobito Infantil vs PM FC Negro; C-09, 2016, 9ª fecha.
15:50 PM FC Blanco vs Nueva Chicago; C-09, 2016, 8ª fecha.
16:30 MyL Futsal vs Halcones Dorados FC; C-09, 2016, 8ª fecha.
17:10 Deportivo DM vs CIPA; C-15, 2010/11, 7ª fecha, Zona A.
18:00 La Provee Futsal vs Fortaleza; C-15, 2010/11, 7ª fecha, Zona A.
18:50 Prekad “B” vs La Súper Económica; C-15, 2010/11, 7ª fecha, Zona B.
19:40 CyS Futsal vs 70/30 Petrosar; C-15, 2010/11, 7ª fecha, Zona B.
20:30 707 Futsal vs Deportivo Los Teros; C-17, 2008/09, 8ª fecha, Zona A.
21:30 Amigos del Poli vs HDP Futsal; C-17, 2008/09, 8ª fecha, Zona A.
22:30 Deportivo DM Blanco vs Prekad; C-17, 2008/09, 8ª fecha, Zona A.