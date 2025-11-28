El futsal promocional continúa con 35 partidos del Clausura

La actividad de la fase regular se desarrollará este sábado y el domingo en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

Con un programa de 35 partidos, el fin de semana se jugará en el Gimnasio municipal Nº 2, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2025, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, la actividad de este sábado dará comienzo a las 10, con un total de 17 partidos, mientras que el domingo, también desde el mismo horario, la acción continuará con 18 encuentros.

A continuación se detalla la programación que se desarrollará este fin de semana en el gimnasio que se encuentra en el barrio Pueyrredón.

Programa – Gimnasio municipal Nº 2

SABADO 29 (9:45+15’)

10:00 Nero Futsal vs MyL Futsal Blanco; C-13, 2012/13, 11ª fecha, zona A.

10:50 Los Matadores Rojo vs Lanús Infantil “B”; C-13, 2012/13, 11ª fecha, zona A.

11:40 Guerreros FC vs La Súper Económica; C-13, 2012/13, 11ª fecha, zona A.

12:30 Lanús vs El Pilar; C-13, 2012/13, 11ª fecha, zona B.

14:10 Casino CR vs Los Amigos del Fútbol; C-13, 2012/13, 11ª fecha, zona B.

15:00 Lanús Infantil “A” vs Los Matadores Azul; C-13, 2012/13, 11ª fecha, zona B.

15:50 Parma Futsal vs Vikingos FC; C-11, 2015, 9ª fecha.

16:30 El Lobito Infantil vs PM FC Blanco; C-11, 2015, 10ª fecha.

17:10 Los Matadores vs Asturiano Celeste; C-11, 2015, 10ª fecha.

17:50 El Lobito Infantil vs Vikingos FC; C-09, 2016, 8ª fecha.

18:30 Asturiano Celeste vs Milan F.I; C-09, 2017, 9ª fecha.

19:10 Prekad “A” vs MyL Futsal; C-15, 2010/11, 7ª fecha, zona A.

20:00 Juan XXIII vs Deportivo San Cayetano; C-15, 2010/11, 7ª fecha, zona A.

20:50 Los Titanes FC Naranja vs Lanús; C-15, 2010/11, 7ª fecha, zona A.

21:40 CIPA vs Prekad; C-17, 2008/09, 9ª fecha, zona A.

22:35 Juan XXIII vs El Progreso; C-17, 2008/09, 8ª fecha, zona B.

DOMINGO 30 (9:45+15’)

10:00 Halcones Dorados FC vs Vikingos FC, C-11, 2015, 10ª fecha.

10:40 Comodoro FC vs Casino CR; C-11, 2015, 10ª fecha.

11:20 PM FC Negro vs Juanes Motos FS; C-11, 2015, 10ª fecha.

12:00 La Super Económica vs Lanús Infantil; C-11, 2015, 10ª fecha.

12:40 Asturiano Celeste vs PM FC Blanco; C-09, 2017, 8ª fecha.

13:20 PM FC Azul vs Lanús; C-09, 2016, 9ª fecha.

14:00 Asturiano Celeste vs Vikingos FC; C-09, 2016, 9ª fecha.

14:40 Milan F.I vs Halcones Dorados FC; C-09, 2016, 9ª fecha.

15:20 MyL Futsal vs Nueva Chicago; C-09, 2016, 9ª fecha.

16:00 La Súper Económica vs PM FC Blanco; C-09, 2016, 9ª fecha.

16:40 PM FC Blanco vs Casino CR; C-11, 2014, 10ª fecha.

17:20 PM FC Azul vs Flamengo; C-11, 2014, 11ª fecha.

18:00 El Lobito Infantil vs Juanes Motos FS; C-11, 2014, 11ª fecha.

18:40 Asturiano Celeste vs Halcones Dorados FC; C-11, 2014, 11ª fecha.

19:20 La Scaloneta CR vs HDP Futsal; C-15, 2010/11, 7ª fecha, zona B.

20:10 Malvinas Club vs Los Titanes FC Blanco; C-15, 2010/11, 7ª fecha, zona B.

21:00 Luz y Fuerza vs MyL Futsal; C-17, 2008/09, 8ª fecha, zona B.

22:00 Guerreros de Malvinas vs Deportivo DM Negro; C-17, 2008/09, 8ª fecha, zona B.