Derrotó 1-0 a Argentinos con gol de Ayrton Costa y ahora espera por el ganador de Racing-Tigre, que juegan este lunes.

Boca sufrió en el final pero está en "semis"

Boca Juniors, que tuvo que sufrir y mucho en los últimos minutos, venció este domingo de local a Argentinos Juniors por 1-0 y de esa manera, se clasificó para las semifinales del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el La Bombonera, tuvo el arbitraje de Fernando Echenique y el gol del encuentro, lo marcó Ayrton Costa en la primera etapa.

Ahora, los dirigidos por Claudio Ubeda jugarán por un lugar en la final con el ganador de Racing Club-Tigre, que se enfrentarán este lunes desde las 21:30.

A los cinco minutos de juego se adelantó el “Xeneize” gracias a un rebote que tomó Ayrton Costa desde un tiro de esquina que ejecutó Leandro Paredes y conectó Miguel Merentiel con una volea.

Boca fue más directo contra un Argentinos totalmente dominador desde la posesión, pero sumiso para convertirla en peligro.

En el segundo tiempo se repitió el mismo desarrollo, con un Argentinos un poco más punzante y Boca enfocado en la labor defensiva.

El “Bicho” advirtió con varios intentos de Alan Lescano mediante disparos lejanos o envíos aéreos, pero entre la mala fortuna y Agustín Marchesín -determinante para el triunfo- defendieron el cero del Xeneize.

De esa manera, Boca está entre los cuatro mejores del torneo Clausura y ahora espera por el ganador de Racing y Tigre que se enfrentarán este lunes por la noche en el Cilindro de Avellaneda.