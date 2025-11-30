Estudiantes es el primer semifinalista

El “Pincha” de La Plata le ganó 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y está entre los cuatro mejores del torneo Clausura.

Estudiantes de La Plata derrotó este sábado por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y se clasificó como el primer semifinalista del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que se jugó en el Estadio Madre de Ciudades, tuvo el arbitraje de Yael Falcón Pérez y el gol del encuentro lo marcó Tiago Palacios.

Más allá de las suspicacias que merodeaban en torno a este encuentro, por los enfrentamientos que tiene el club como tal contra la AFA y sus sanciones, el elenco platense le esquivó a la licuadora que hoy es el fútbol argentino y se metió en la semifinal del campeonato, donde podría enfrentar nada menos que a su clásico de toda la vida, Gimnasia y Esgrima.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez se mostraron aguerridos y se plantaron, la mayor parte del primer tiempo, en campo rival. Sin embargo, y si bien Alan Aguerre tuvo que intervenir en un par de ocasiones, los platenses no fueron muy punzantes en sus ataques. Mas bien insinuaron alguna aproximación, pero sin mucha profundidad.

Asimismo, Estudiantes quedó mal parado en el retroceso en los tiros libres o tiros de esquina que tuvo a favor, aunque los santiagueños no manejaron bien los contraataques. Matías Perelló, pese a su implacable velocidad, no logró imponerse en ese sentido y no le dio sentido a los ataques que él condujo.

El inicio de la segunda etapa tuvo al equipo de Omar De Felippe algo más adelantado. Exigió con más frecuencia al uruguayo Fernando Muslera, quien -de todos modos- respondió y estuvo a la altura para mantener su valla en cero. De todas maneras, esa mejoría del “Ferroviario” no fue en base a fútbol, sino gracias a una consecución de pelotas paradas.

Por su parte, los de Domínguez exprimieron el buen trinomio que armaron Edwuin Cetré, Cristian Medina y Tiago Palacios. Justamente fue gracias a ellos que el visitante llegó al gol, cuando transcurría la mitad del segundo tiempo.

Medina habilitó a Cetré con ventaja para que el colombiano encontrara a Palacios solo por el otro costado del área de Aguerre. El ‘10’, de aire y sin controlar la pelota, definió con la totalidad de su pie para la celebración del puñado de hinchas “neutrales” que llegaron al Madre de Ciudades.

La reacción de Central Córdoba no tardó en llegar. Apenas unos instantes después del 0-1 que estampó Palacios, el ingresado Lucas Varaldo remató desde una distancia considerable, y su derechazo reventó el travesaño de un Muslera que ya había quedado sin chances de actuar

El tramo final fue, al margen de algún contraataque “pincharrata”, dominado por los locales, quienes se volcaron al área adversaria en busca del empate. Por momentos, esa desesperación por conseguir el 1-1 le costó caro al Ferroviario, que perdió cierta precisión y, por consiguiente, peligro de cara al perímetro que, a puro corazón y amor propio al igual que la semana pasada en Arroyito, defendieron las últimas líneas del equipo de Domínguez.

Estudiantes, pese a que pudo haber liquidado el partido en una de las réplicas que tuvo, cerró el encuentro a su gusto y festejó el pase a la semifinal del certamen. Este lunes a las 17 jugarán Barracas y Gimnasia, y de allí saldrá su rival, a quien enfrentará con el objetivo de disputar una nueva final.