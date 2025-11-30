Damiani conquistó el título de la Clase 2 del TN y Blotta terminó 3º

Bautista Damiani obtuvo el Campeonato 2025 de TN Clase 2 al vencer en la prueba final del Gran Premio Olca Rental disputada en horas del mediodía de este domingo en el autódromo Ciudad de San Martín (Mendoza), donde obtuvo su segunda victoria en la temporada a los mandos del Toyota Yaris atendido por Alquat Motorsport, y motorizado por Rubén Guerini, informó la página del TN.

Quien se consagró subcampeón en la pasada temporada venció de manera contundente en la final mendocina superando por 1s361 a Francisco Coltrinari, quien se consagró subcampeón de TN Clase 2, mientras que el comodorense Renzo Blotta completó el podio de esta competencia y también el de la tabla anual, a los mandos del Toyota Etios atendido por Ale Bucci Racing.

La competencia comenzó con un golpe de escena importante, y es que en la largada el primer candidato que quedo fuera de disputa fue Nicolás Posco, quien abrió la puerta delantera izquierda de su vehículo antes de la partida, lo que obligó a realizar una nueva vuelta de formación, debiendo el piloto de equipo Ale Bucci Racing largar la competencia desde el último puesto.

El segundo golpe de escena llegó con el ingreso a boxes de Joaquín Cafaro, quien debió abandonar tempranamente la prueba, despidiéndose de su condición de candidato al título, pero el más resonante de ellos llegó en cumplimiento de la séptima vuelta, cuando se detuvo la marcha del Peugeot 208 de Gonzalo Antolín a raíz de un inconveniente en el motor, situación que cambió totalmente la disputa por el campeonato.

Allí fue que comenzó a crecer la figura de Bautista Damiani, líder de la competencia y sumando los puntos necesarios que le permiten ganar el Campeonato 2025 de TN Clase 2, encabezando el podio que completaron Francisco Coltrinari y Renzo Blotta, ubicados en segundo y tercer lugar respectivamente a nivel anual.