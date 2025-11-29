Renzo Blotta se juega todo en la última fecha del TN

El piloto comodorense es uno de los que pelea por el título de la Clase 2, cuando este domingo se corra en San Martín, Mendoza, la última fecha de la temporada.

El comodorense Renzo Blotta, con Toyota Etios, correrá este domingo la última fecha de la temporada de la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo de San Martín, en la provincia de Mendoza.

Blotta, que este sábado quedó quinto en la primera serie corrida por la tarde y que tuvo como vencedor a Gonzalo Antolín -líder del campeonato-, es otro de los pilotos que llega con chances de pelear por la corona.

Por su parte, Antolín cerró el último sábado del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros sumando los dieciocho puntos en disputa entre clasificación y serie. En la final a disputarse este domingo, el mendocino largará desde la primera posición

Una victoria contundente en la primera serie fortalece las posibilidades deportivas de Antolín, quien logró una ventaja superior a los cinco segundos respecto a Bautista Damiani en la caída de la bandera a cuadros que decretó el final de la primera serie de TN Clase 2 en el autódromo Ciudad de San Martín (Mendoza), donde este domingo se conocerá al campeón 2025.

Desde la largada, fue sostenido el ritmo del Peugeot 208 atendido por Antolín Competición, y ayudado por una plena disputa por la segunda posición entre Juan Ignacio Canela y Bautista Damiani, la distancia entre el primero y segundo de la competencia crecía a medida que avanzaba el desarrollo en pista. Tanto, que recién en el último paso oficial pudo Bautista Damiani superar al piloto rafaelino para asegurarse el segundo lugar tras una partida que no fue de las más efectivas.

Adelante, el piloto sanrafaelino definió el cronometrado a su favor luego de 8m22s704, sumando hasta el momento los dieciocho puntos en disputa producto del puntaje especial establecido para esta competencia. Bautista Damiani arribó en segundo lugar y Juan Ignacio Canela se ubicó en la tercera posición, informó la página del TN.

Por su parte, Juan Pablo Pastori llegó al cuarto puesto a bordo del Chevrolet Onix atendido por JPM Racing, por delante de Renzo Blotta (5º) y Joaquín Cafaro (6º). Parcialmente, con este resultado, el vencedor del cronometrado llevó a diez puntos la distancia respecto al piloto misionero, antes de la prueba final a disputarse este domingo.

La final de la Clase 2 del TN se largará a partir de las 12:10 a 16 vueltas o 35 minutos de duración, con transmisión de la TV Púbica.