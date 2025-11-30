En La Fede Deportiva se juegan este domingo las finales, mientras que en Náutico Rada Tilly, los partidos de los terceros puestos.

Se definen los campeones del Integración formativo

Se disputó este sábado en el gimnasio “Diego Simón” de Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia y en Náutico Rada Tilly, el Final Four -semifinales- del torneo de básquet formativo Integración ACRB-Federación de Santa Cruz.

En U-13 Femenino, el título lo definirán este domingo el local La Fede Deportiva y San Miguel de Río Gallegos.

Y a continuación se jugará la final de U-15 Masculino, entre San Miguel e Hispano Americano, también de la capital santacruceña.

Mientras que en la categoría U-17 Femenino, irán por la gloria, San Miguel y La Fede y en Masculino, habrá clásico entre Gimnasia y La Fede.

Cabe destacar que las finales se jugarán todas en el gimnasio Diego Simón de barrio General Mosconi, dando inicio la primera a las 14, mientras que en Náutico Rada Tilly, se disputarán los partidos de los terceros puestos en cada una de las categorías.

Panorama

SABADO 29

En el gimnasio Diego Simón - Km 3 - Semifinal

- La Fede Deportiva 50 / Hispano Americano 70 (U-15).

- La Fede Deportiva 56 / Escuela Pico Truncado 52 (U-13 Femenino).

- La Fede Deportiva 45 / Hispano Americano 35 (U-17 Femenino).

- La Fede Deportiva 61 / Escuela Pico Truncado 49 (U-17).

En Náutico Rada Tilly - Semifinal

- San Miguel 67 / Gimnasia y Esgrima 58 (U-15).

- San Miguel 67 / Náutico Rada Tilly 24 (U-13 Femenino).

- Hispano Americano 81 / Gimnasia y Esgrima 88 (U-17).

- San Miguel 55 / Náutico Rada Tilly 35 (U-17 Femenino).

DOMINGO 30

En el gimnasio Diego Simón (1º puesto)

14:00 U-13 Femenino: La Fede Deportiva vs San Miguel. Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

15:30 U-15 Masculino: San Miguel vs Hispano Americano. Arbitros: Facundo Iza y Marcia Carrizo.

17:00 U-17 Femenino: San Miguel vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre y Axel Catalán.

18:30 U-17 Masculino: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

En Náutico Rada Tilly (3º puesto)

14:00 U-13 Femenino: Escuela Pico Truncado vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Guillermo Fernández y Enzo Cárcamo.

15:30 U-15: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

17:00 U-17 Femenino: Náutico Rada Tilly vs Hispano Americano. Arbitros: Matías Carrizo y Rodrigo Alvarez.

18:30 U-17 Hispano Americano vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Matías Carrizo y José Bova.