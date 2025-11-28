El Integración ACRB-Federación de Santa Cruz define otro Final 4

Este sábado y domingo se disputará en La Fede y en Náutico el Final Four para las categorías U-15 y U-17 Masculino, y U-13 y U-17 Femenino.

Este fin de semana se desarrollará en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el Final Four correspondiente al torneo de básquet Integración ACRB-Federación de Santa Cruz.

En ese contexto, se jugará en categorías formativas U-15 y U-17 Masculino, como así también en U-13 y U-17 Femenino.

En el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, este sábado desde las 15 jugarán La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia e Hispano Americano de Río Gallegos en categoría U-15 varones.

Luego se enfrentarán La Fede con Escuela de Pico Truncado en U-13 Femenino, y después, se medirán el dueño de casa e Hispano en U-17, también en mujeres.

Cerrando la programación, se enfrentarán La Fede y Pico Truncado en U-17 Masculino.

Por su parte, en Náutico Rada Tilly, también a partir de las 15, jugarán San Miguel de Río Gallegos con Gimnasia y Esgrima de Comodoro en U-15 varones y luego lo harán en U-13 mujeres, San Miguel y Náutico.

A continuación se medirán en U-17 Masculino, Hispano y Gimnasia y luego cerrarán en la misma categoría, pero en mujeres, San Miguel y el dueño de casa.

El domingo, mientras tanto, se jugarán los partidos por el tercer lugar y luego las respectivas finales en cada una de las categorías formativas mencionadas.

…………….

Programa

SABADO 29

En el gimnasio Diego Simón – Km 3 (Semifinal)

15:00 U-15 Jgo. 1º: La Fede Deportiva vs Hispano Americano. Arbitros: Matías Carrizo y Mario Contrera.

16:30 U-13 Femenino Jgo. 1º: La Fede Deportiva vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Mario Contrera y Juan Carlos Pérez.

18:00 U-17 Femenino Jgo. 1º: La Fede Deportiva vs Hispano Americano. Arbitros: José Bova y Mario Contrera.

19:30 U-17 Jgo. 1º: La Fede Deportiva vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Matías Carrizo y José Bova.

En Náutico Rada Tilly - Semifinal

15:00 U-15 Jgo. 2º: San Miguel vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

16:30 U-13 Femenino Jgo. 2º: San Miguel vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

18:00 U-17 Jgo. 2º: Hispano Americano vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Leandro Aguirre y Rodrigo Alvarez.

19:30 U-17 Femenino: Jgo 2º: San Miguel vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Facundo Iza y Guillermo Fernández.

DOMINGO 30

En el gimnasio Diego Simón (Final)

14:00 U-13 Femenino: 1º Puesto (Ganador Semifinal 2 vs Ganador Semifinal 1). Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

15:30 U-15: 1º Puesto (Ganador Semifinal 2 vs Ganador Semifinal 1). Arbitros: Facundo Iza y Marcia Carrizo.

17:00 U-17 Femenino: 1º Puesto (Ganador Semifinal 2 vs Ganador Semifinal 1). Arbitros: Leandro Aguirre y Axel Catalán.

18:30 U-17: 1º Puesto (Ganador Semifinal 2 vs Ganador Semifinal 1). Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

En Náutico Rada Tilly (Final)

14:00 U-13 Femenino: 3º Puesto (Perdedor Semifinal 2 vs Perdedor Semifinal 1). Arbitros: Guillermo Fernández y Enzo Cárcamo.

15:30 U-15: 3º Puesto (Perdedor Semifinal 2 vs Perdedor Semifinal 1). Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

17:00 U-17 Femenino: 3º Puesto (Perdedor Semifinal 2 vs Perdedor Semifinal 1). Arbitros: Matías Carrizo y Rodrigo Alvarez.

18:30 U-17 3º Puesto: (Perdedor Semifinal 2 vs Perdedor Semifinal 1). Arbitros: Matías Carrizo y José Bova.