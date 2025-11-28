El Integración ACRB-Federación de Santa Cruz define otro Final 4

Este fin de semana se desarrollará en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el Final Four correspondiente al torneo de básquet Integración ACRB-Federación de Santa Cruz.
En ese contexto, se jugará en categorías formativas U-15 y U-17 Masculino, como así también en U-13 y U-17 Femenino.
En el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, este sábado desde las 15 jugarán La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia e Hispano Americano de Río Gallegos en categoría U-15 varones.
Luego se enfrentarán La Fede con Escuela de Pico Truncado en U-13 Femenino, y después, se medirán el dueño de casa e Hispano en U-17, también en mujeres.
Cerrando la programación, se enfrentarán La Fede y Pico Truncado en U-17 Masculino.
Por su parte, en Náutico Rada Tilly, también a partir de las 15, jugarán San Miguel de Río Gallegos con Gimnasia y Esgrima de Comodoro en U-15 varones y luego lo harán en U-13 mujeres, San Miguel y Náutico.
A continuación se medirán en U-17 Masculino, Hispano y Gimnasia y luego cerrarán en la misma categoría, pero en mujeres, San Miguel y el dueño de casa.
El domingo, mientras tanto, se jugarán los partidos por el tercer lugar y luego las respectivas finales en cada una de las categorías formativas mencionadas.
Programa
SABADO 29
En el gimnasio Diego Simón – Km 3 (Semifinal)
15:00 U-15 Jgo. 1º: La Fede Deportiva vs Hispano Americano. Arbitros: Matías Carrizo y Mario Contrera.
16:30 U-13 Femenino Jgo. 1º: La Fede Deportiva vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Mario Contrera y Juan Carlos Pérez.
18:00 U-17 Femenino Jgo. 1º: La Fede Deportiva vs Hispano Americano. Arbitros: José Bova y Mario Contrera.
19:30 U-17 Jgo. 1º: La Fede Deportiva vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Matías Carrizo y José Bova.
En Náutico Rada Tilly - Semifinal
15:00 U-15 Jgo. 2º: San Miguel vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.
16:30 U-13 Femenino Jgo. 2º: San Miguel vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.
18:00 U-17 Jgo. 2º: Hispano Americano vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Leandro Aguirre y Rodrigo Alvarez.
19:30 U-17 Femenino: Jgo 2º: San Miguel vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Facundo Iza y Guillermo Fernández.
DOMINGO 30
En el gimnasio Diego Simón (Final)
14:00 U-13 Femenino: 1º Puesto (Ganador Semifinal 2 vs Ganador Semifinal 1). Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.
15:30 U-15: 1º Puesto (Ganador Semifinal 2 vs Ganador Semifinal 1). Arbitros: Facundo Iza y Marcia Carrizo.
17:00 U-17 Femenino: 1º Puesto (Ganador Semifinal 2 vs Ganador Semifinal 1). Arbitros: Leandro Aguirre y Axel Catalán.
18:30 U-17: 1º Puesto (Ganador Semifinal 2 vs Ganador Semifinal 1). Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.
En Náutico Rada Tilly (Final)
14:00 U-13 Femenino: 3º Puesto (Perdedor Semifinal 2 vs Perdedor Semifinal 1). Arbitros: Guillermo Fernández y Enzo Cárcamo.
15:30 U-15: 3º Puesto (Perdedor Semifinal 2 vs Perdedor Semifinal 1). Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.
17:00 U-17 Femenino: 3º Puesto (Perdedor Semifinal 2 vs Perdedor Semifinal 1). Arbitros: Matías Carrizo y Rodrigo Alvarez.
18:30 U-17 3º Puesto: (Perdedor Semifinal 2 vs Perdedor Semifinal 1). Arbitros: Matías Carrizo y José Bova.