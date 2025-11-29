El “Bordó” se impuso a Náutico Rada Tilly 58-27, mientras que el “Verde” le ganó 69-27 a Escuela Municipal Pueyrredón.

La Fede y Gimnasia triunfaron en Primera división Femenino

Se disputó este viernes por la noche, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2025 de Primera división, de la rama femenina, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB).

En ese contexto, La Fede Deportiva superó de visitante a Náutico Rada Tilly por 58-27, y con ese resultado se afirma en el segundo puesto del campeonato, que tiene como absoluto líder al invicto Petroquímica.

En el “Bordó, se destacó María Fernanda Pardo, goleadora del partido con 20 puntos y 9 recuperos. Mientras que Lupita Di Pauli aportó 11 unidades y tuvo 3 robos.

En el “Aurinegro”, mientras tanto, Lucía Leguizamón con 6 unidades y Catalina Blanco con 6 puntos y 5 rebotes, fueron las mejores.

En el otro partido que se jugó por la misma categoría, Gimnasia y Esgrima superó en el Socios Fundadores a Escuela Municipal Pueyrredón por 69-27 y se mantiene en el tercer escalón de la tabla.

Además y en el único partido jugado por categoría formativas, Náutico Rada Tilly “Amarillo” derrotó de local a Gimnasia por 66-41 en la categoría U-15 Femenino.

Panorama

VIERNES 28

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 66 / Gimnasia y Esgrima 41 (U-15 Femenino).

- Náutico Rada Tilly 27 / La Fede Deportiva 58 (Primera Femenino).

En el Socios Fundadores

- Escuela Municipal Pueyrredón 27 / Gimnasia y Esgrima 69 (Primera Femenino).