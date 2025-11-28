Nicolás Casalánguida destacó el trabajo defensivo ante Cuba

El comodorense estuvo como DT de la Selección Argentina de básquet en su primer compromiso de las ventanas clasificatorias hacia el Mundial de Qatar.

El camino hacia el Mundial de Qatar 2027 comenzó con triunfo para la Selección Mayor Masculina de básquet. El elenco nacional se impuso a Cuba por 80-68 en el Coliseo de la Ciudad Deportiva en La Habana por la primera ventana clasificatoria y ante un rival que volverá a enfrentar el próximo lunes, en el Estadio Obras de la Ciudad de Buenos Aires.

Argentina dominó de punta a punta el encuentro con intensidad defensiva y mucho trabajo cerca del canasto. En rueda de prensa, el comodorense Nicolás Casalánguida, entrenador en este compromiso y asistente del cuerpo técnico que conduce Pablo Prigioni expresó: “El saldo para Argentina es positivo porque veníamos a buscar la victoria pero también queríamos cumplir algunos objetivos que nos trazamos bajo el liderazgo de Pablo Prigioni, el entrenador principal que siempre nos conduce en el sentido de la parte defensiva. Que Cuba nos haya hecho 68 puntos en el primer encuentro marca el objetivo de rendimiento que necesitábamos para obtener la victoria. Eso es algo importante para nosotros".

Siguiendo con las claves de la victoria, el entrenador agregó: "Luego la rotación, tuvimos doce jugadores que fueron parte del partido y generaron acciones positivas para el equipo. Y por último, haber ganado a pesar de tener un 18% de tres puntos, que es algo complejo de conseguir. Eso habla bien de la faceta defensiva. Buen trabajo del equipo, contento por ellos”.

Para este encuentro, Argentina pudo contar con Facundo Campazzo y Gabriel Deck, que acompañaron el rendimiento del equipo con limitado tiempo en cancha:

“Tanto Deck como Campazzo tuvieron minutos controlados. Ellos jugaron hace dos días por la Euroliga y nos pusimos de acuerdo como federación con su club para controlar sus minutos. Teníamos la consigna por parte de nuestro entrenador, Pablo Prigioni, que esos minutos sean controlados hasta 15 minutos y ambos jugaron menos que ese número. Fuimos con esa premisa”.

Argentina controló el partido y sostuvo la ventaja a pesar de no haber tenido una noche muy certera desde la larga distancia. Al respecto, Casalánguida explicó: “Con respecto a los tiros, tenemos que analizar si fueron bien tomados, con exigencia defensiva, o si fue una situación de baja efectividad. Creo que hubo tiros bien tomados, sin una defensa que nos haya provocado errar, con jugadores que suelen convertir esos lanzamientos. No fuimos tan efectivos como podríamos haber sido”.

Francisco Cáffaro fue el segundo goleador del elenco nacional con un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes. Su aporte fue clave en la zona cercana al aro imponiendo sus centímetros en un juego donde prevaleció el roce: “Cuba es un rival muy físico. Sabíamos que el partido iba a ser de esa manera. Sabíamos que ellos tenían jugadores con mucho fuego. Mi juego también es físico tanto en ataque como en defensa. Pero es parte del baloncesto, es lo que nos esperábamos y lo que me gusta”.

Ambos equipos volverán a verse las caras el próximo lunes, a las 19.10hs en el Estadio Obras de la capital nacional en lo que será el cierre de esta primera ventana clasificatoria y en la primera fase de la misma. Sobre los aspectos a trabajar, Casalánguida señaló: “Padecimos en el rebote. Sabíamos que Cuba tiene potencial y virtudes en el rebote ofensivo y tenemos que mejorar en ese aspecto. Vamos a buscar ciertas sociedades y fluidez ofensiva que nos permita tener mejores porcentajes porque hoy sentimos que esos porcentajes pueden ser mejores. Y si eso lo conseguimos el equipo será más eficiente”.