Morena Rial fue acusada por su ex niñera de hacer brujería

Después del escándalo del robo sufrido por las panelistas de "LAM" y las acusaciones hacia la empleada de More Rial, ahora se suma un nuevo conflicto que involucra a la mediática.

Recientemente, Melina Granado, quien trabajó como niñera para la hija del conductor de "Argenzuela", reveló detalles de su experiencia laboral y expuso algunas situaciones preocupantes que involucran a la mediática con rituales para hacer daño a algunas personas.

Durante una entrevista en el programa "El Run Run del espectáculo" conducido por Lio Pecoraro y Fer Piaggio, Granado contó fue contactada por More a través de un anuncio que publicó en Facebook en busca de una niñera cama adentro en Córdoba.

Melina mencionó haber presenciado rituales y prácticas que le resultaron perturbadoras, aunque ella y su familia se mantienen fieles a su fe cristiana y no participaron en ellos.

"Le han hecho macumba a mi familia. Yo sé cosas, a More la conozco y viví muchas cosas con ella, como los rituales. Yo no las hice porque en mi familia somos cristianos", declaró Melina durante la entrevista. Sus palabras provocaron un gran impacto e incrementó la controversia en torno a More Rial.

Además, la ex niñera agregó los destinos de estas "rituales": "Morena hacía rituales a favor de ella y en contra de... no puedo decir, familiares. No voy a dar nombres, es muy fuerte. Rial es muy buena persona, tuve trato bueno con él". También, Melina destacó el buen vínculo que siempre mantuvo con Jorge Rial, padre de Morena.

Hasta el momento, Morena no emitió ninguna respuesta pública a las acusaciones de Granado. Esta noticia causó un gran revuelo en los medios y en las redes sociales, donde los usuarios muestran su preocupación y curiosidad por conocer más detalles sobre estas presuntas prácticas y el conflicto entre la mediática y su ex niñera.