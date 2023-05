Moria Casán a Mauro Icardi: "cholulo camuflado, sometido, desclasado, mediocre deportista"

Moria Casán, luego de ver la foto "hot" de Wanda Nara con Mauro Icardi hizo un polémico comentario que enfureció al esposo de la conductora de "Masterchef" y este le respondió que "no hace falta que hable pavadas". Y Casán, muy filosa, replicó de la peor manera y revivió el " Wanda Gate".

Toda esta polémica hizo que Wanda Nara deje de seguir en las redes sociales a su marido y él no perdió oportunidad de contestarle con severidad a la madre de Sofía Gala por las acusaciones que le hizo y le recordó su paso por la cárcel.

Sin embargo, la empresaria y actriz de cine y televisión argentina le contestó con un posteo muy intenso que destruyó al futbolista y lo humilló severamente.

"Limitado botinero Mauro: me impresiona mi fama y como te movilizaron mis pavadas. Lo cual me hace pensar que tenés un desabastecimiento neuronal al no tener humor", comenzó la ex vedette a responderle al jugador. "Sigo pensando que sos un cholulo camuflado de superado, sometido, desclasado, marido de otra, mediocre deportista y me estoy enterando que fuiste convocado tres veces por la selección argentina, que no te pudiste instalar debido a tu bajo rendimiento", declaró humillando al deportista.

"Yo solo conocía un poco de tu chisme familiar expuesto por ustedes mismos obscenamente debido a tu affaire con el agujero asiático, con cannabis que te mareó", formuló Moria refiriéndose a la polémica ocurrida en 2021 sobre el supuesto romance de la China Suárez con Mauro Icardi.

La empresaria, conductora y representante artística se defendió de las acusaciones que el rosarino de 30 años le hizo sobre las adicciones y respondió: "No soy blanquita, soy NEGRITA del conurbano", y con respecto a su paso por la cárcel dijo: "Y el agujero paraguayo al que te referís fue un receptáculo para arrojar bijuterie barata".

Ana María Casanova terminó su comunicado insultando al deportista que visitó a su esposa en "Masterchef", criticó su rendimiento como jugador de fútbol y le hizo una dura advertencia: "COLORÍN COLORADO, para mí, este cuentito recién ha comenzado!!!".