Motociclista involucrado en choque en Kennedy y Cerro Chenque

El accidente ocurrió este sábado por la mañana. El motociclista fue trasladado al Hospital Regional con dolencias en una pierna y el pie derecho.

Un accidente de tránsito con una persona lesionada se registró este sábado por la mañana en el cruce de avenida Kennedy y calle Cerro Chenque, en el límite de los barrios Pueyrredón y San Isidro Labrador.

De acuerdo con la información policial, el siniestro ocurrió alrededor de las 9:30, cuando una camioneta que circulaba por calle Cerro Chenque en dirección este cruzó la avenida Kennedy y fue impactada por una motocicleta que transitaba por esa vía en sentido sur.

Tras la colisión, se hizo presente una ambulancia del servicio de emergencias 107. El personal médico dispuso el traslado del motociclista al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, ya que manifestaba dolencias en la tibia y en el pie derecho.

En el lugar también intervino personal de Tránsito, que realizó controles de alcoholemia a ambos conductores, los cuales arrojaron resultado negativo.

Además, se dio intervención a Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, ambos vehículos fueron secuestrados de manera preventiva mientras avanzan las actuaciones judiciales.