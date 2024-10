Mujer golpeó a su ex, le prendió fuego el garage y le dieron tres años de prisión

Condenaron a tres años de prisión efectiva a María Florencia Moyano Maldonado, de 26 años, por golpear y prender fuego la casa de su ex pareja. La decisión fue tomada por la Cámara Tercera Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, en sala unipersonal a cargo de la jueza Edith Agüero.

Puntualmente, la joven fue sentenciada por los delitos de lesiones leves calificadas por el vínculo y daños en concurso real en situación de flagrancia. Sin embargo, seguirá en libertad monitoreada con una tobillera electrónica a la espera de la apelación de sus defensores.

La denuncia la realizó la víctima Nicolás Gallo. La jueza ordenó que la ahora condenada realice un tratamiento psicológico que le permita rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad, siendo supervisada por el Juez de Ejecución Penal.

Será el Departamento de Salud Mental del Hospital Enrique Vera Barros para que realice la contención psicológica de Moyano “de forma urgente y de manera inmediata teniendo presente los considerandos relativos a su salud y su diagnóstico de ansiedad manifestado por profesionales que la asisten”.

HECHOS

Todo sucedió el 28 de diciembre de 2023 cerca de las 22 horas. Según determinó la investigación, Moyano se presentó en la casa de su ex pareja en el Barrio Panamericano de la ciudad de La Rioja. Lo esperó en la puerta de entrada.

Gallo llegó y bajó de su auto, al verla le pidió que se fuera y manifestó que habían terminado la relación. Ella se negó. Primero discutieron, y terminó golpeándolo y clavándole un picaporte en la cabeza, generando un corte en el cuero cabelludo.

Después Moyano ingresó al garaje donde había dos cuatriciclos, un aire acondicionado y dos cubiertas. Fue ahí donde tomó un bidón con nafta, roció los vehículos y los prendió fuego. El garaje quedó destruido por el fuego.

Todo quedó registrado por varias cámaras de seguridad que tenía Gallo en su casa. Moyano comenzó a golpearse a sí misma al ver que la víctima no respondía a la violencia, según los investigadores.

Moyano sufrió quemaduras en piernas, brazos y cabello, y tuvo que ser trasladada al hospital, donde quedó internada una semana con custodia policial.

Su defensa adelantó que va a apelar, sobre todo, que se trate de cumplimiento efectivo. Moyano tiene otra demanda en curso que le inició la madre de los hijos de Gallo por daños psicológicos graves a raíz de las secuelas que le quedaron a los chicos por todo lo que pasó. Uno de los chicos estaba el día hecho.

Según informó Gallo, Moyano y sus hijos compartían salidas, cumpleaños, fines de semana juntos y hasta vacaciones.

RELACION

Nicolás conoció a Florencia en 2022, cuando se la presentó un amigo y al año concretaron la primera salida. “Me alertaron que había tenido problemas de violencia con otros novios, pero yo estaba totalmente cegado”, sostuvo Gallo a los medios, quien a los pocos meses de formalizar la relación ya había empezado a experimentar situaciones de maltrato verbal.

Ella se justificaba diciendo que había tenido una infancia con mucha violencia por parte de sus padres. “A mí me daba lástima, trataba de ser empático y ponerme en su lugar. Pero no me daba cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando”, sostuvo. Cuando él tomó la decisión de dejarla terminó en el ataque denunciado.