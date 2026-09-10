Municipio de Rada Tilly fortalece el trabajo con adolescentes

El equipo del Servicio de Protección de Derechos, junto con la Asesoría de Familia de Comodoro Rivadavia, llevó adelante dos encuentros en la Escuela 718.

La propuesta tuvo como objetivo acercar a las y los adolescentes información y herramientas para desenvolverse en la vida cotidiana, a partir de un espacio de diálogo sobre sus derechos, responsabilidades y las normas que regulan la convivencia en comunidad.

A través de un lenguaje claro y ejemplos vinculados a situaciones cotidianas, se abordaron los principales cambios del nuevo Régimen Penal Juvenil, así como los derechos y garantías de las y los adolescentes y las responsabilidades y obligaciones que implica vivir en comunidad.

“Estos espacios son fundamentales para que las y los adolescentes conozcan sus derechos, comprendan las normas, puedan tomar decisiones responsables y sepan donde recurrir para ser escuchados, recibir orientación o pedir ayuda”, destacó Laura Bersais, secretaria de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Rada Tilly.

En este sentido, la funcionaria remarcó la importancia de generar estos espacios dentro de las instituciones educativas y destacó que la información es una herramienta de prevención.

“Son encuentros que nos permiten acercarnos a los jóvenes desde la escucha y el diálogo, y fortalecer los vínculos entre la escuela, el Municipio y los organismos que forman parte del Sistema de Protección Integral de Derechos”, acotó la secretaria.

De esta manera, desde la Municipalidad de Rada Tilly se continúa fortaleciendo el trabajo articulado con las instituciones educativas y los organismos que integran el Sistema de Protección Integral de Derechos, promoviendo acciones de prevención, participación, acceso a la información y construcción de ciudadanía.