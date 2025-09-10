Municipio y Fiscalía avanzan en un protocolo unificado contra el maltrato animal

Funcionarios municipales, la Justicia y fuerzas policiales definieron lineamientos para la actuación en casos de crueldad y asesinato animal. El esquema contempla la preservación de pruebas y la intervención de la Dirección de Veterinaria en el levantamiento de los cuerpos.

Este miércoles por la mañana, en la sede de la Dirección General de Veterinaria Municipal, en el barrio Stella Maris, se realizó un encuentro clave entre autoridades municipales, judiciales y policiales para avanzar en la implementación de un protocolo de actuación frente a casos de maltrato, crueldad y asesinato animal en Comodoro Rivadavia.

De la reunión participaron el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; la directora General de Veterinaria, Josefina Ferreyra; el director Operativo de Veterinaria, Rafael Pacheco; el fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFEAyDA), Juan Carlos Caperochipi; el jefe y subjefe de la Policía Científica, Ángel Romero y Cristian Mayorga, junto a veterinarios municipales.

Gómez explicó que el objetivo fue “cerrar este protocolo y definir los aspectos necesarios para implementarlo lo más pronto posible. Esto es lo que va a estar vigente y que vamos a aplicar en situaciones donde aparezcan animales muertos por violencia”.

El protocolo establece lineamientos para la preservación de pruebas en la escena y define que la Dirección de Veterinaria tendrá a su cargo el levantamiento de los cuerpos y su resguardo, hasta que la Justicia disponga la realización de estudios de rigor. Además, la dependencia municipal aportará una mesa quirúrgica y otros elementos necesarios para asegurar la conservación de las muestras.

Finalmente, el funcionario remarcó que, siguiendo los lineamientos del intendente Othar Macharashvili, “nos fusionamos en este trabajo muy valioso que desarrolla la Fiscalía, que conduce el doctor Caperochipi, y a partir de hoy, con esta implementación del protocolo y con la intervención de todas las áreas involucradas, empezamos a dar respuestas”.