Murió Diego Riberi, el preparador físico alterno del club River Plate  

Diego Riberi, preparador físico alterno de River Plate, murió este lunes luego de luchar un largo tiempo contra una enfermedad terminal.

El integrante del cuerpo técnico de Martín Demichelis tenía 50 años y falleció después de atravesar una dura enfermedad. La noticia fue confirmada en la cuenta oficial del club.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Riberi, preparador físico del plantel profesional, y acompañamos a sus seres queridos en estos momentos de dolor”, escribieron en la cuenta de Twitter del Millonario y adjuntaron una foto del preparador físico.

Riberi era el PF alterno del plantel de Primera división de River, que está a cargo de Flavio Pérez. En este sentido, es recordado por levantar el trofeo del último torneo local -Liga Profesional de Fútbol- que ganó el equipo de Demichelis.

Es que en los festejos después del encuentro frente a Racing, el capitán Enzo Pérez les entregó el trofeo a Elías Gómez -venía de sufrir el fallecimiento de su madre y de su hermana en un accidente de tránsito- y a Riberi, quien estaba atravesando una complicada enfermedad.

“Es indescriptible, no tengo palabras. Fue una sorpresa, un accionar del plantel, y estaré eternamente agradecido por el gesto del capitán y de todos. River es una familia y se transmite día a día. En el momento que me toca pasar a mí, realmente se nota. Es muy fuerte todo esto. Salir campeón con River, con mi amigo de toda la vida, Flavio Pérez, no es fácil”, había remarcado en ese entonces, después del gesto de Enzo Pérez.

En cuanto a su carrera, el preparador físico pasó por Deportivo Armenio, San Martín de Tucumán (con Diego Cagna) y Santamarina de Tandil (con Guillermo Pereyra). Además, cabe destacar que fue uno de los personal trainer en la puesta a punto de Pablo Aimar sobre el final de su carrera como futbolista, cuando retornó a River Plate.