Murió Giorgio Armani, ícono de la moda internacional

El reconocido diseñador de moda italiano Giorgio Armani murió este jueves a los 91 años en la ciudad de Milán. La triste noticia fue confirmada por su empresa en un conmovedor comunicado donde informaron que falleció rodeado de sus seres queridos y destacaron el respeto y admiración sus empleados y colaboradores, el cual supo ganarse durante su histórica trayectoria.

“Con profundo dolor, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor: Giorgio Armani”, expresaron en un comunicado.

Allí informaron que “Il Signor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos actuales y futuros".

A lo largo de toda su trayectoria, Giorgio Armani construyó una mirada que trascendió el mundo de la moda y alcanzó distintos ámbitos de la vida, logrando adelantarse a las transformaciones de cada época con notable claridad y pragmatismo. Su motor de creación siempre fue una curiosidad inagotable y una observación atenta tanto del presente como de las personas que lo rodeaban.

En ese recorrido, el diseñador italiano supo generar un vínculo directo con el público, lo que lo transformó en una personalidad admirada y apreciada por su talento para establecer conexiones genuinas. Además, mantuvo un compromiso constante con la sociedad y participó activamente en diferentes causas, con especial dedicación hacia su querida ciudad de Milán, donde había nacido un 24 de julio de 1975.