Revelan audios que confirman uso de micros para el acto de Milei

Salieron a la luz audios que sugieren que se usaron micros para transportar militantes al acto del presidente Javier Milei en Moreno, provincia de Buenos Aires. El evento, que marcó el cierre de la campaña de La Libertad Avanza (LLA), se llevó a cabo en medio de un operativo de seguridad.

Previo al evento, se registraron incidentes entre personas que se acercaron al lugar y la Gendarmería Nacional. Durante el discurso, el Presidente instó a la gente a votar y mencionó un "empate técnico" con la coalición Fuerza Patria, además de hacer referencia a la figura de Néstor Kirchner.

La polémica por los audios

La organización del acto se vio envuelta en controversia tras la filtración de grabaciones de WhatsApp. Los audios, enviados por el diputado provincial de LLA Ramón "Nene" Vera, exponen la coordinación logística para el evento. En los mensajes, se escucha a Vera solicitando que se informe la cantidad de micros necesarios y las direcciones para recoger a los militantes. La financiación de estos vehículos no se ha especificado.

El diputado Vera tiene un historial en el peronismo de Moreno, habiendo sido candidato a intendente por el Frente de Todos en 2019. Su participación en la logística del acto ha generado críticas por el uso de métodos tradicionalmente asociados al peronismo.

El periodista Manu Jove opinó que lo más relevante de este suceso no es el uso de micros en sí, sino que los audios provengan de los propios grupos internos de La Libertad Avanza, lo que, según él, demuestra una falta de organización y "códigos" internos.