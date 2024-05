Murió Guillermo Pereyra, quien estuvo 40 años al frente de Petroleros

Guillermo Pereyra, el exsecretario general de Petroleros Privados, murió esta mañana en una clínica de Neuquén capital. El dirigente de 80 años había sido internado la noche del lunes tras sufrir una descompensación. Su cuadro era irreversible.

Pereyra venía atravesando varias complicaciones de salud. Tuvo un carcinoma hepático por el cual fue intervenido quirúrgicamente en 2017. El mes pasado había sido operado nuevamente y había logrado recuperarse. Fue en ese momento que tomó la decisión de renunciar a su cargo en la mutual y obra social de Petroleros Privados, Meopp, Ospepri y Meopp ART, “por razones de salud”.

El dirigente fue secretario de Petroleros Privados por casi 40 años y dejó el cargo en 2021, cuando eligió como su sucesor a Marcelo Rucci. El dirigente de Rincón de los Sauces se sometió a internas y ganó en octubre de ese año por amplia diferencia.

“Voy a tomar la decisión en el momento justo, a pesar de que hay compañeros que me piden que siga. Compañeros cumplo 78 años, en esta organización he dejado parte de mi vida. No puedo terminar con 82 años conduciendo esta organización que necesita gente con mucha fuerza y mucho coraje”, manifestó el gremialista en su discurso del 2021.

Pereyra fue el líder del sindicato de Petroleros Privados desde finales de la década del 80. En ese entonces la organización alcanzaba a las empresas que no eran YPF, cuyo gremio era el SUPE. Las privatizaciones del expresidente Carlos Menem le dieron a la actividad que representaba un volumen exponencialmente mayor y lo catapultaron como el líder de la organización sindical de la industria en Neuquén y Río Negro.

Con esos pergaminos, fue clave en la campaña electoral de Felipe Sapag en 1995; primero para ganarle la interna a Jorge Sobisch, que intentaba ser candidato a la reelección, y luego en la general.

La trayectoria política de Pereyra fue tan extensa como la sindical. Referente del sector Azul y Blanco del partido, fue también diputado provincial del MPN en el mandato correspondiente a los años 1995 a 1999 y subsecretario de Trabajo del exgobernador de Neuquén, Jorge Sobisch.

En la estatización de YPF, el dirigente formó parte del directorio entre los años 2012 y 2013.

Su perfil opositor al kirchnerismo lo hizo competir contra la línea oficialista de Jorge Sapag en las PASO de ese año y se impuso frente a la candidata de la lista Azul, Ana Pechen. En las generales logró para el partido dos bancas de senadores en fórmula con Lucila Crexell.

Un año más tarde, compitió en las internas contra Omar Gutiérrez por la presidencia del MPN, con quien estaba enfrentado políticamente. Tras su derrota, finalmente lo acompañó en sus dos mandatos e incluso se unió a la lista Azul para las elecciones del 2023, apoyando quien era el candidato del partido, Marcos Koopmann.