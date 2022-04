Murió Olena Kushnir, símbolo de la resistencia ucraniana

Olena Kushnir, sargento mayor y médica de la Guardia Nacional ucraniana, murió en Mariupol el domingo pasado en un nuevo intento de las fuerzas rusas por hacerse con el control de esa ciudad. Kushnir era una de las cien mujeres combatientes que resisten el asedio ruso.

"Son un puñado de cien soldadas que permanecen en Mariupol sin agua, alimento ni la garantía de una higiene básica ni supervivencia", aseguró días atrás la periodista ucraniana Tetyana Danylenko. Muchas de ellas, como la sargento Kushnir, son médicas y combaten mientras atienden a los heridos, tanto militares como civiles.

Olena combatió y atendió heridos hasta el final. Cuando la batalla en las calles de la ciudad sobre el Mar de Azov se volvieron más feroces, logró poner a salvo a su hijo pequeño a través de uno de los pocos y frágiles corredores humanitarios que funcionaron desde Mariupol.

Pero ella, que había perdido a su marido en los primeros días de la ocupación rusa, decidió quedarse para seguir resistiendo la invasión. Para Kushnir , defender Mariupol era la única opción. "No me compadezcan, soy una médica, una combatiente, soy ucraniana y cumplo con mi deber", le dijo a una amiga pocos días antes de morir en una conversación por chat que se conoció este miércoles al igual que un video en el que la sargento intenta "sacudir a Occidente".

En el video, filmado en un refugio secreto, Kushnir aparece con su uniforme militar y pide insistentemente que se permita la evacuación de Mariupol. "Den la oportunidad de llevar medicinas a la población, alejar a los muchos heridos y dar una digna sepultura a los muertos", reclama Kushnir.

Allí Kushnir describe también la destrucción total de la ciudad y la catástrofe humanitaria de quienes, asediados, no tienen más comida ni agua. "En Mariupol hay aún personas, bajo tierra, en los refugios, y necesitan de todo. Si no quieren salvar a Mariupol, salven a su gente. Se los ruego".

"No queremos ser héroes o mártires, no podrán decir que no sabían porque sabían y podían actual", es uno de sus llamados hechos en marzo pasado, luego de que lograra evacuar a su hijo.

"Estoy en el infierno, pero está bien así", escribió a comienzos de marzo en su cuenta de Facebook. Su último post es sobre Mariupol. "Mi ciudad ha muerto. Siempre y para siempre", escribió el 10 de abril.