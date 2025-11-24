Murió Omar "Papúa" Souto, figura clave en la historia de las Selecciones Argentinas

El histórico gerente de Selecciones falleció este domingo y la AFA dispuso tres días de duelo institucional. Jugadores, dirigentes y trabajadores del predio de Ezeiza lo recordaron por su compromiso y su rol decisivo en la formación de generaciones de futbolistas. Lionel Messi lo despidió con un mensaje cargado de afecto.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó con profundo pesar la muerte de Omar “Papúa” Souto, uno de los nombres más respetados dentro del universo de las Selecciones Nacionales. Con décadas de trabajo en la estructura de la AFA, Souto se convirtió en una referencia ineludible para entrenadores, futbolistas y empleados del predio de Ezeiza, donde dejó una marca que trasciende lo deportivo.

La institución decretó tres días de duelo, durante los cuales las banderas de la sede de la calle Viamonte y del complejo de Ezeiza permanecerán a media asta. Además, en todos los encuentros de la fecha se realizará un minuto de silencio en su memoria.

El impacto de la noticia se sintió de inmediato en el ambiente del fútbol, especialmente entre quienes compartieron con él las distintas etapas de las Selecciones. Desde la AFA destacaron su dedicación cotidiana, su rol en la organización de cada ciclo y el vínculo cercano que mantenía con los planteles.

Uno de los mensajes más sentidos llegó de Lionel Messi, quien destacó la influencia que Souto tuvo en sus primeros pasos con la Albiceleste.

“Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para quienes tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz”, escribió el capitán argentino.