El equipo comodorense perdió 3-1 ante el anfitrión en el cierre del Tour 2 de la Liga de Vóleibol Argentino, que se jugó en San Miguel de Tucumán.

Waiwen no pudo ante Tucumán de Gimnasia

El equipo de Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia perdió este domingo 3-1 ante Tucumán de Gimnasia en el partido que marcó el cierre del Tour 2 de la Liga de Vóleibol Argentino (LVA).

En ese contexto, el encuentro, que se jugó en el estadio de Tucumán BB, en San Miguel de Tucumán, tuvo parciales de 26-28 -para el elenco chubutense-, mientras que los locales ganaron los tres siguientes por 33-31, 25-19 y 25-17.

De esa manera, Waiwen regresa con balance de un triunfo -ante San Lorenzo (3-1)- y derrotas frente a River Plate (3-2) y Tucumán de Gimnasia, el organizador del 2 Tour.

Tras jugarse el 2º Tour, las posiciones de la fase regular son lideradas por Ciudad Vóley con 17 puntos, habiendo ganado los seis partidos jugados hasta el momento, seguido de UPCN San Juan Vóley Club con 14, mientras que Tucumán de Gimnasia se ubica tercero con 13.

Waiwen, mientras tanto, se encuentra octavo con 6 puntos, producto de dos triunfos y cuatro derrotas en lo que va de la temporada.

El Tour 3 se desarrollará en La Casa del Vóley, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Arrancará este jueves desde las 20, con el clásico entre Boca y River, con televisación de Fox Sports y también se podrá ver por YouTube a través del canal de la ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol).

Y continuará a la semana siguiente, del jueves 4 al domingo 7 de diciembre. Los próximos desafíos de Waiwen serán ante el invicto Ciudad Vóley, Boca Juniors, con quien se enfrentó en amistosos de pretemporada, y Vélez Sarsfield.

………………..

Panorama – 2º Tour – Tucumán BB

JUEVES 20

- UPCN San Juan Vóley 3 / Boca Juniors 0 (25-23, 25-22 y 25-19).

- Ciudad Vóley 3 / Defensores de Banfield 1 (25-23, 22-25, 25-22 y 25-17).

- Monteros Vóley Club 3 / San Lorenzo 0 (25-20, 25-17 y 25-23).

- Tucumán de Gimnasia 3 / River Plate 1 (20-25, 25-20, 25-21 y 25-17).

VIERNES 21

- Defensores de Banfield 0 / Boca Juniors 3 (25-21, 25-22 y 28-26).

- Waiwen Vóley Club 3 / San Lorenzo 1 (32-30, 25-18, 17-25 y 28-18).

- Vélez Sarsfield 0 / Monteros Vóley Club 3 (21-25, 23-25 y 23-25).

- Ciudad Vóley 3 / UPCN San Juan Vóley 2 (25-19, 25-22, 22-25, 19-25 y 15-13).

SABADO 22

- River Plate 3 / Waiwen Vóley Club 2 (25-22, 17-25, 20-25, 26-24 y 15-12).

- Boca Juniors 3 / Vélez Sarsfield 0 (25-21, 25-21 y 25-16).

- Defensores de Banfield 3 / Tucumán de Gimnasia 2 (28-18, 33-35, 20-25, 25-15 y 23-21).

DOMINGO 23

- River Plate 0 / Ciudad Vóley 3 (22-25, 17-25 y 18-25).

- San Lorenzo 3 / Vélez Sarsfield 2 (18-25, 25-20, 25-20, 21-25 y 15-13).

- Monteros Vóley Club 1 / UPCN San Juan Vóley 3 (21-25, 18-25, 25-21 y 19-25).

- Tucumán de Gimnasia 3 / Waiwen Vóley Club 1 (26-28, 33-31, 25-19 y 25-17).

……………….

Programa – 3º Tour – La Casa de Vóley (CABA).

JUEVES 27

20:00 Boca Juniors vs River Plate.

JUEVES 4

11:00 Boca Juniors vs Tucumán de Gimnasia.

15:00 San Lorenzo vs Defensores de Banfield.

18:00 Waiwen Vóley vs Ciudad Vóley.

21:00 UPCN San Juan Vóley vs Vélez Sarsfield.

VIERNES 5

15:00 River Plate vs Monteros Vóley.

18:00 San Lorenzo vs Tucumán de Gimnasia.

21:00 Boca Juniors vs Waiwen Vóley.

SABADO 6

15:00 River Plate vs Vélez Sarsfield.

18:00 Monteros Vóley vs Ciudad Vóley.

21:00 Defensores de Banfield vs UPCN San Juan Vóley.

DOMINGO 7

11:00 Waiwen Vóley vs Vélez Sarsfield.

15:00 Ciudad Vóley vs Tucumán de Gimnasia.

18:00 Monteros Vóley vs Defensores de Banfield.

21:00 UPCN San Juan Vóley vs San Lorenzo.