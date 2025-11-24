La Sub 14 Caballeros de Austral se coronó campeón argentino

En Sub 14 y Sub 16 Damas ocupó el tercer puesto del certamen que se desarrolló el fin de semana en Bariloche, provincia de Río Negro.

La selección Sub 14 Caballeros de la Asociación Austral se consagró el fin de semana campeón del Argentino de Selecciones de Hóckey Pista que se desarrolló en Bariloche, provincia de Río Negro.

Austral le ganó en la final a la Asociación Santacruceña por penales 3-1 -habían empatado 2 a 2 - y de esa manera, logró un histórico título nacional Sub 14.

El plantel campeón estuvo integrado por los siguientes jugadores: Facundo Amendolía, Martín Carrasco, Ciro Vega, Luciano Altamirano, Luca Cervatto, Joaquín López, Luca Paravati Ivanoff, Dante Vergara y Juan Pablo Mauriño. Los chicos fueron dirigidos por Germán Quintero.

Por su parte, en Sub 14 Damas, Austral ocupó el tercer puesto, mientras que en Sub 16, también en mujeres, terminó en el tercer lugar del podio.

La Sub 16 se impuso 4-3 ante Bariloche A, con tres goles de Ambar Bonvissuto y uno de Aimé Avila. Mientras que en Sub 14 Damas, le ganó 9-5 a Bariloche A, con anotaciones de Emilia Buzzi (4), Franca Robledo (2), Delfina Jáuregui, Mía Luisana Toros y Francesca D’Elía Chorny.

De esa manera, terminaron con una muy buena actuación los tres equipos que representaron a la Asociación Austral, en donde los Sub 14 Caballeros lograron subirse a lo más alto del podio.

Cabe destacar que el torneo se desarrolló en el Gimnasio municipal Nº 3 “Alberto Gabriel Icare” y en el gimnasio “Aldo Carniel”, del club Estudiantes Unidos y lo organizó la Asociación de Hóckey de Bariloche y los Lagos del Sur.