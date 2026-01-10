Murió un hombre mientras hacía trekking en el Cajón del Azul

Tenía 64 años y se descompensó durante la caminata en el sector conocido como Mirador de los Piches.

Un hombre de 64 años, oriundo de Lomas de Zamora, falleció este jueves por la mañana mientras realizaba una caminata por el Sendero Troncal del Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido (ANPRALE), en el sector conocido como Mirador de los Piches, dentro del Cajón del Azul, en la localidad de El Bolsón.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre se encontraba realizando trekking acompañado por su pareja y un amigo cuando sufrió una descompensación repentina en pleno recorrido. Al advertir la situación, quienes lo acompañaban iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se daba aviso a las autoridades.

Tras el alerta, se activó un operativo de emergencia y hasta el lugar acudieron efectivos de la Patrulla de Montaña y personal policial. Los rescatistas continuaron con las tareas de reanimación, aunque lamentablemente la víctima falleció en el sitio.

De acuerdo con las estimaciones preliminares, el hombre habría sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras caminaba. Si bien se presume que el deceso se produjo por causas naturales o fisiológicas, como un posible infarto, esta información aún no fue confirmada oficialmente.

El episodio ocurrió en un sector de difícil acceso, frecuentado tanto por turistas como por caminantes locales, lo que complicó las tareas de asistencia y traslado. Una vez constatado el fallecimiento, se dio intervención a las autoridades competentes para cumplir con las diligencias de rigor.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la localidad de El Bolsón, donde se continuaría con los procedimientos correspondientes. La investigación permanece en curso y se aguarda el parte médico que permita determinar con precisión las causas del fallecimiento.

El hecho generó conmoción entre los excursionistas que se encontraban en la zona y volvió a poner en foco la importancia de extremar las medidas de prevención al realizar actividades de trekking en áreas naturales, especialmente en recorridos de exigencia física y acceso complejo.

