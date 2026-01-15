Durante 2026, Comodoro Rivadavia sumará un nuevo espacio cultural dedicado íntegramente al cine como experiencia colectiva y encuentro. Bajo la producción de Sudestada SRL, junto a Cines Coliseo y el Cine Teatro Español, se lanzará oficialmente el Cine Club Comodoro Rivadavia – Comunidad del Séptimo Arte, un proyecto que busca transformar la relación del público con el cine en la ciudad.

Nace el Cine Club en Comodoro, una nueva comunidad del séptimo arte

La iniciativa propone mucho más que una cartelera alternativa: será un espacio estable donde el cine se viva como arte, lenguaje y herramienta de construcción comunitaria, con una mirada patagónica y latinoamericana.

Una programación con identidad

El Cine Club contará con ciclos mensuales y bimestrales que atravesarán distintas estéticas, épocas y territorios. Entre ellos se destacan películas que abordan identidad, medioambiente, derechos, género y memoria; clásicos del cine, para recuperar grandes obras del cine mundial en sala; cine argentino contemporáneo, con producciones independientes y fuera del circuito comercial; cine de autor, video arte y musicales, cine documental y cine multicultural, que pondrá en foco cinematografías europeas, asiáticas, africanas y latinoamericanas.

A su vez, el Cine Club será una plataforma para visibilizar el cine patagónico, con estrenos regionales y muestras de cortometrajes locales.

Cada función tendrá un valor agregado: presentaciones previas, debates posteriores, invitados especiales, convirtiendo cada proyección en una experiencia cultural.

Una comunidad de espectadores

Uno de los pilares del proyecto será la creación de una Comunidad Cine Club, con un sistema de membresía mensual. Los socios contarán con beneficios como acceso a funciones exclusivas, descuentos, prioridad en eventos especiales y charlas.

La propuesta se completará con noches temáticas, cine con música en vivo, encuentros con organizaciones sociales y actividades especiales vinculadas a efemérides cinematográficas.

Cine Club se propone ser un refugio cultural, un espacio de pensamiento crítico y un punto de encuentro para quienes entienden al cine como algo más que entretenimiento.

El 2026 marcará así el nacimiento de una nueva etapa para el cine en Comodoro Rivadavia.

Para seguir las novedades y sumarse a la comunidad: Instagram: https://www.instagram.com/cineclubcr/