Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

22 de enero:

TOM Y JERRY: LA BRÚJULA MÁGICA

Director: Zhang Gang

Nuestro dúo favorito de gato y ratón se embarca en una aventura a través del tiempo. Jerry se cuela en el Museo Metropolitano para ver la legendaria Brújula Astral, mientras Tom, su eterno perseguidor y nuevo guardia del museo, intenta detenerlo. Un accidente los lanza a una impresionante metrópolis que parece una versión mejorada de la antigua China, donde Tom es recibido como un mensajero divino y Jerry se ve envuelto en los planes del villano Rata Fornida, quien se convierte en un kaiju, amenazando la ciudad.

29 de enero:

EL DÍA DEL FIN DEL MUNDO: MIGRACIÓN

Director: Ric Roman Waugh

Protagonistas: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis, Amber Rose Revah

Después de sobrevivir al fin del mundo por la caída de un cometa, Jeff Garrity, junto con su mujer Allison y su hijo Nathan, deciden abandonar el búnker que los ha mantenido a salvo durante cinco años para ir en busca de una zona en Europa que podría ser habitable. Así, el último refugio es el principio de un nuevo comienzo. Juntos emprenderán un viaje donde los desastres naturales y los humanos que sobrevivieron han convertido el mundo en un auténtico infierno.

12 de febrero:

¡AYUDA! (SEND HELP)

Director: Sam Raimi

Protagonistas: Rachel McAdams, Dylan O'Brien, Chris Pang, Edyll Ismail, Dennis Haysbert

Suspense psicológico con toques de comedia negra de la mano maestra del director Sam Raimi. Cuando los cambios de poder crean una situación cada vez más tensa, llena de giros inesperados. Linda Liddle y Bradley Preston, dos compañeros de trabajo que no se soportan, se encuentran abandonados en una isla desierta tras ser los únicos supervivientes de un accidente aéreo. Deberán superar sus rencores del pasado y trabajar juntos para sobrevivir, pero, en última instancia, se trata de una batalla de voluntades e ingenio para salir con vida.

GOAT: LA CABRA QUE CAMBIÓ EL JUEGO

Directores: Tyree Dillihay, Adam Rosette

Una pequeña cabra con gran corazón sueña con convertirse en una estrella del roarball, un deporte extremo y vertiginoso que se juega en canchas impredecibles y cambiantes. Al unirse a un equipo profesional, se enfrenta no sólo a rivales imponentes, sino también a la desconfianza de sus compañeros, más grandes y experimentados. Con determinación, ingenio y coraje, la cabra lucha por ganarse su lugar en el equipo, superar los desafíos del juego y demostrar que, a pesar de su tamaño, tiene lo necesario para brillar en la arena.

26 de febrero:

SCREAM 7

Director: Kevin Williamson

Protagonistas: Neve Campbell, Couteney Cox, Isabel May, Celeste O’Connor, Joel McHale

Un nuevo asesino Ghostface aparece en el tranquilo y relajado pueblo donde Sidney Prescott ha intentado reconstruir su vida, y sus peores pesadillas vuelven. Todo se vuelve aún más aterrador cuando su hija se convierte en el nuevo objetivo del enmascarado. Obligada a enfrentarse a los traumas que creía enterrados, Sidney deberá enfrentarse a su oscuro pasado y a un enemigo implacable. En una carrera contra el tiempo, madre e hija lucharán por sobrevivir y acabar con la masacre de una vez por todas.