Nacha Guevara acusó a Lali de estar "subida al caballo"

La generación actual de artistas locales logró captar la atención de las anteriores, como ocurrió cuando Moria Casán prestó su voz para un sampleo en una canción de Lali Espósito. La cantante y actriz también está en la mira de otra icónica de los escenarios, Nacha Guevara, pero por un motivo muy distinto.

"Pensé llamar a Lali para la canción ‘Andate al carajo’. Y nunca contestó. Están muy subidos al caballo, me parece. Después se deprimen, chicos", relató Nacha Guevara esta semana en su participación en el programa "Noche al Dente".

NACHA SOBRE LALI

El comentario vino a cuento de que Guevara reconoció que intérpretes como Lali Espósito o Nicki Nicole "están muy ocupadas" para hacer colaboraciones, pero rescató que "hay algunas mujeres interesantes en la canción" actual.

"Para mal unos cuantos. Hay algunas mujeres interesantes en la canción. No así con los hombres, salvo Wos que me gusta. Nicki Nicole tiene cositas que me gustan. Ensayé una canción de ella, que me gusta, ‘Plegarias'", señaló.