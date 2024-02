Nación confirmó que no transferirá fondos para docentes

"En principio, Nación no va a transferir el Fondo Compensador porque considera que es un fondo que hoy no tiene existencia", confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni durante la conferencia de este miércoles. De esta manera, el gobierno de Javier Milei vuelve a poner en jaque la situación de las y los docentes y tensa -aún más- la cuerda con los gremios que amenazan con que no se inicien las clases si no se resuelve la situación durante febrero. Además, el portavoz señaló que "no hay definición si va a haber un llamado o no" a paritaria nacional, subrayando que "dependen de las provincias y cada uno de los gobernadores".

Desde el Gobierno nacional sostuvieron que "la denominada 'paritaria nacional', no es tal, ya que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores" y a partir de esto, "cada jurisdicción, cada provincia, es libre de pactar el salario que deseen sus trabajadores".

En esa línea, Adorni marcó que "se está evaluando, aunque no hay una definición sobre si va a haber o no un llamado" a la mencionada paritaria nacional, algo que hace varias semanas demanda la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Esta mañana, a través de una conferencia de prensa, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, aseguró que los faltantes Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador, que sirve para complementar lo que los gobiernos provinciales invierten, son claves para equilibrar las "desigualdades salariales" entre las y los docentes y que a ellos se suman el no envío de "partidas que son refuerzo nutricionales de comedores escolares", fundamentales para niños, niñas y jóvenes que se alimentan en los propios establecimientos.

"Frente a este escenario grave que estamos viviendo, porque peligra el inicio del ciclo lectivo de no resolverse, van a llevar a un conflicto porque las provincias han parado el diálogo y las paritarias nacionales con nuestros sindicatos en todo el país", añadió.

Desde el gremio también denuncian que hay otras partidas que tampoco fueron distribuidas, como el caso de los fondos vinculados a lo pedagógico. "No es solo un conflicto salarial, están en juego programas pedagógicos, Educ.ar, Conectar Igualdad, comedores escolares, la extensión horaria y los programas educativos que tienen que ver con el fortalecimiento de la educación pública", enumeró Alesso.

Y criticó duramente al Presidente: "Llegan al Gobierno hablando de educación. Luego, después del triunfo, como está pasando con (Javier) Milei, tenemos la situación de que se está desinvirtiendo en educación.

Otro de los focos estuvo puesto en la falta de fondos para infraestructura escolar, es decir relacionado a la continuidad de las obras en las escuelas de todo el país. "Hoy las obras están paradas en toda la Argentina: jardines de infantes, escuelas primarias, técnicas, secundarias, especiales e institutos de formación docente a lo largo y ancho del país", señalaron.

Sobre el cierre, desde CTERA marcaron que están defendiendo leyes conquistadas en democracia -como el FONID y la Ley de Financiamiento Educativo, entre otras- y la calidad de la educación. "Es fundamental para empezar las clases y para los que subestiman la educación pública, hay que decirles que va a seguir de pie enseñando, resistiendo y soñando porque nos importan las clases de los pibes", sentenciaron.