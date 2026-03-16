Nadadores del Golfo celebró el 7º Nacional de Aguas Abiertas

La costanera local fue epicentro del certamen que contó con casi 80 participantes entre nadadores con y sin traje de neoprene, además de la modalidad con aletas, en distancias de mil, 2 mil y 4 mil metros.

Se llevó a cabo este domingo en la costanera local de Comodoro Rivadavia la séptima edición del Nacional de Aguas Abiertas, impulsado por la agrupación Nadadores del Golfo, con el apoyo de la Municipalidad a través del Ente Comodoro Deportes y Comodoro Turismo.

El evento registró casi un centenar de inscriptos, de los cuales acudieron alrededor de 80, entre nadadores con y sin traje de neoprene, modalidad con aletas, en distancias de 1000, 2000 y 4000 metros.

La agrupación Nadadores del Golfo fue organizadora de esta séptima edición, con la coordinación general de su referente Ezequiel Muñoz y su staff técnico, contando además con el auspicio de Comodoro Deportes, Comodoro Turismo, y el apoyo logístico y de seguridad aportado por el Servicio de Guardavidas de la ciudad.

“Unas expectativas muy altas, nos tocó un día espectacular, con mucho sol y algo de viento, así que tenemos el mar bastante movido, bien patagónico. Esta es la séptima edición del Nacional, muy feliz de poder hacerlo nuevamente en la ciudad”, comentó Ezequiel Muñoz, referente principal de Nadadores del Golfo.

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“Convocamos a casi 80 nadadores, entre ellos nadadores locales y de diferentes ciudades y provincias aledañas. Estamos muy felices de poder desarrollar esta actividad, que Comodoro sea núcleo de una actividad nacional como esta. Nos da un orgullo tremendo hacer la séptima edición y que cada año nos vayamos superando”, aseguró.

“Tenemos dos salidas, la primera son mil y dos mil metros, con y sin traje de neoprene, además de una categoría con aletas. Luego es el turno de los 4 mil metros con traje de neoprene”, explicó Muñoz.

“Comodoro nos abrió las puertas con la idea desde un principio. Ya llevamos con Nadadores del Golfo casi nueve años, nos instalamos fuerte en estos últimos años trabajando en conjunto con Comodoro Turismo y Comodoro Deportes. Año a año estamos creciendo, hay un trabajo muy grande atrás para realizar este tipo de actividades. Estamos muy orgullosos”, expresó.

“Esperamos a todos los que se animen y quieran empezar a practicar la natación de aguas abiertas, la costanera de Comodoro Rivadavia es un lugar único en cuanto a su seguridad, en cuanto al clima. La comunidad que hay en la costa es maravillosa así que invitamos a todos los interesados, que vengan a probar la experiencia”, cerró el referente de Nadadores del Golfo.