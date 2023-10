Napal le canjeaba a su psicólogo droga por certificados, afirmó su expareja

Mientras se espera la audiencia del 30 de octubre, en la que tanto Daniel Napal, como Carlos Painepil, serán acusados por la fiscal a cargo de la investigación de la desaparición, Ruth Monge, en las últimas horas el abogado defensor de ambos individuos, Hugo Cancino, dijo que de acuerdo a manifestaciones de Napal, la mujer habría estado involucrada en la comercialización de drogas en El Maitén con conexiones con la ciudad de Bariloche, además de ser consumidora.

Marcela González (39) en respuesta a dichos de su expareja en cuanto a que José Crettón (18) fue su amante, enfatizó que “él fue un necio que nunca quiso aceptar que yo estaba harta de sus patrañas y locuras”, al tiempo que rechazó que en ese tiempo aún estaban juntos, como refirió Napal, según su abogado defensor.

Recordó que el 27 de julio del 2022, el hombre mostró a su hija y su yerno una foto en la que aparecía con una chica, con quien supuestamente mantenía una relación desde hace algunos meses.

“No me permitió ser feliz ni con él ni con José”, relató la mujer en su descargo, y acerca del tráfico de droga, aseguró que “todo lo que hizo lo vuelca en mí”, y que personas que testimoniaron ante la fiscal Ruth Monge en El Maitén, en todo momento lo involucraron a Napal en el consumo y tráfico de estupefacientes.

Marcela González remarcó que si a sus hijos les permitieran hablar, contarían quién es su padre, quién llevaba droga y el trato que les daba.

“Yo era la sirvienta, lo vestía, le lavaba los pies y le ponía las medias, y a los chicos les decía siempre que robar era más fácil que trabajar. Y si vamos a hablar de engaños, él lo hizo conmigo toda la vida”. Y agregó: “No tendría que haber aguantado tantas humillaciones de él y de su madre porque son iguales y me manejaron desde los 18 años”.

RELATO DE HUMILLACIONES

La mujer señaló que cuando esperaban a su hija mayor, Daniel Napal a la vez esperaba otro hijo con una joven de Cholila que ella había contratado para que le ayudara en los quehaceres de la casa, ya que había comenzado a trabajar. “Al enterarme del engaño lo quise dejar, y me pegó y abusó sexualmente de mí”, declaró admitiendo que la violó en circunstancias en las que la llevó a la casa, y tiempo después con la madre la encerraron, la abusó y quedó embarazada del segundo hijo.

El dato es que en ese mismo tiempo Napal tuvo otro hijo con la joven de Cholila, con quien ya la había engañado, según Marcela González que también repasó un caso de violación en el que estuvo involucrado el sujeto. Lanzó además, una pregunta a Hugo Cancino, defensor de Daniel Napal: “Ya que tanto sabe de la historia de Daniel, ¿de dónde sacan la plata para pagarle? ¿O lo hace con droga como al psicólogo?”. Según González, su ex pareja le llevaba droga al profesional, y a cambio le otorgaba certificados que constaban que estaba apto para andar entre la comunidad.

Consideró que pretender vincularla con la droga es una coartada de Napal y su letrado para zafar de la situación que lo tiene como autor junto a Carlos Painepil de la desaparición y asesinato de José Crettón, e insistió en que le permitan declarar a su hijo en Cámara Gesell, porque tiene mucho para decir y se sabría la verdad.

En este contexto de acusaciones cruzadas, González admitió que consumió drogas, “porque él me hizo probar, y no significa que me convertía en mala persona. Hoy más vale que no consumo”.

Enfatizó que “en El Maitén saben quién soy; siempre me gané la plata trabajando. Mientras él estaba preso, fui el sostén de mi familia”.

Contó que desde chica sale a correr y lo sigue haciendo, y por otro lado afirmó que Daniel Napal es autor de la desaparición y crimen de Crettón, y pidió que “se haga cargo de las cagadas que se mandó. Tiene 42 años y no se supo hacer responsable ni de sus hijos, ni de sus mujeres, ni de la desaparición de José”.

Fuente: Jornada