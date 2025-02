Narváez desplegó su repertorio en un entrenamiento al aire libre

Este sábado, en una agradable mañana en el balneario de Playa Unión, se realizó un entrenamiento libre en las instalaciones del Anfiteatro, con la presencia de casi 50 boxeadores de la zona.

La actividad, contó con la asistencia de los pupilos de Omar Narváez de Trelew, el Cenardcam de Rawson de Andrés Maidana, la Escuela de Boxeo de Dolavon y dos escuelas de la ciudad de Puerto Madryn.

“OJALA SE SUMEN MAS CHICOS”

En diálogo con el área de prensa de Chubut Deportes, el “Huracán” Narváez expresó: “Invitamos a todas las escuelas que quisieran sumarse, es una actividad abierta para todos los chicos donde hacemos un entrenamiento diferente, más moderno, les mostramos las nuevas maneras de trabajar, y la idea es que compartan con otros colegas con los que seguramente el día de mañana formarán una linda amistad”.

“Este es el puntapié inicial, la idea es, si es posible, hacerlo una vez por semana por lo menos hasta que se termine el verano. Ojalá se sumen más chicos, es importante que intercambien con otros púgiles”, agregó.

El excampeón del mundo contó que para él “es algo normal entrenar chicos en gran cantidad, he realizado campamentos, campus en varias provincias, el trabajo con la Selección Argentina me permitió haber aprendido mucho y me enseñó a poder manejarme con gran marco de chicos, ya me acostumbré, sigo aprendiendo también, y lo disfruto”.

Narváez le agradeció “a Damián Biss por prestarnos el Anfiteatro, a Chubut Deportes que siempre me apoya, y a todos los ‘profes’ que trajeron a sus pupilos para poder hacer esta linda actividad y estamos contentos porque se inició de una linda manera”.

“Esto nutre de conocimientos y experiencia a los chicos” Por su parte, el profesor Andrés Maidana, del Cenardcam de Rawson, contó que “venimos haciendo entrenamientos tipo campus con la escuela de ‘Lo de Nico Box’ de Madryn, compartiendo, teníamos planeado un entrenamiento de este tipo, así que se me ocurrió de hacer algo todos juntos ya que tenemos la misma idea, hablé con Omar y nos pusimos de acuerdo enseguida”.

“Estaría bueno que se sumen más escuelas, somos un montón en la provincia, el boxeo en Rawson tiene 5 o 6 escuelas con 80 boxeadores cada una, y en Trelew se duplica, por eso este número de chicos entrenando puede incrementarse, estaría bueno que se sumen porque esto es algo que los enriquece a ellos. A nosotros como ‘profes’ nos encanta compartir y sumar, pero a los que verdaderamente nutre de conocimientos y experiencia es a los chicos, esto es para ellos”.

Sobre el año que se inició, Maidana manifestó: “Tenemos un año bastante competitivo por delante, tenemos a Fernando Coronel que ahora en febrero se va al CeNARD con la Selección Argentina que es nuestro primer boxeador con la Selección, venimos entrenando muy fuerte con él. Los chicos del semillero arrancan ahora en febrero y los chicos de competencia que se están entrenando con todo desde el primer día hábil de enero, preparándonos para todo lo que se viene este año”.

“OMAR LE HACE MUY BIEN AL BOXEO”

Para el profesor Nicolás Tejerina, de “Lo de Nico Gym Box” de Puerto Madryn, “la propuesta de Omar es muy interesante, él es un campeón del mundo, entrenador de la Selección Argentina, creo que le hace muy bien al boxeo, es un referente para los entrenadores y deportistas, es un encuentro de mucho aprendizaje”.

“Nosotros ya con el Cenardcam de Rawson habíamos hecho este tipo de trabajo, pero el hecho de compartir con otras escuelas es muy bueno para todos porque todos podemos aportar algo y entre todos aprendemos del otro, ojalá se puedan hacer todo el año estos encuentros”.

Tejerina contó que “en Madryn contamos con cinco escuelas de boxeo. En nuestra escuela tenemos ocho boxeadores federados, tenemos algunos que ya participaron en provinciales y nacionales, todo amateur, y tenemos una boxeadora profesional. Este año apuntamos un poco más alto por la experiencia que adquirieron los chicos que ya pasaron las cinco o seis peleas, esperamos poder levantar el nivel, posiblemente en abril vamos a hacer un festival amateur, donde queremos meter alguna pelea profesional”, adelantó en el cierre”.

DOS CAMPEONES JUNTOS

En el marco de la 8° Fiesta del Langostino que se realiza en el Anfiteatro de Playa Unión, el piloto chubutense Ignacio Montenegro fue invitado junto a su auto, para que las familias y veraneantes puedan ver la máquina y también conocer al gran piloto que tiene la provincia.

Omar Narváez y “Nacho” Montenegro fueron presentados, se conocieron, compartieron sus redes sociales para comenzar a seguirse y se fotografiaron juntos. El “Huracán” también se animó a subirse al auto de exhibición de Montenegro, quien se prepara para un año con exigentes competencias.