Natalie Weber se indignó por la factura de luz

Este viernes, la modelo y panelista Natalie Weber no pudo evitar la indignación y decidió contar públicamente el motivo que la tenía tan preocupada. Es que en las últimas horas recibió en su hogar una factura de luz con una cifra que le pareció “exorbitante” y reveló las modificaciones que hicieron en la rutina familiar para bajar los costos.

“A mí me llegaron casi $600.000″, comenzó diciendo la mujer del futbolista Mauro Zárate quien se mostró afectada por el aumento de las tarifas de los servicios públicos al aire de Desayuno Americano, ciclo que conduce Pamela David por América TV y donde se desempeña como panelista. “Me vinieron exactamente $549.000″, siguió, indignada.

Cabe destacar que al escuchar su relato, sus compañeros se sorprendieron por el nivel de consumo que tiene en su hogar, por lo que la modelo explicó: “Tengo un consumo alto porque tengo calefacción centralizada”. En ese sentido, Weber aclaró que en la familia van a tomar una determinación para que la factura del mes siguiente sea más baja. “Que Dios me rebendiga. Me voy a poner cuatro buzos y cinco medias”, comentó de manera sarcástica buscando una solución.

“Chicos, de verdad, pasé de $200.000 la última a $549.000″, insistió y dio una última opinión: “Yo no me estoy quejando del aumento, porque es normal que haya un aumento. Yo no merezco estar subsidiada, pero ¿tanto en tan poco tiempo? La verdad me sorprende”, concluyó.