Nazarena Vélez contra Mariano Iúdica: "Tenía un humor muy de pajero"

La panelista explicó por qué no tiene una buena relación con el conductor tras compartir un viaje para un programa de televisión.

Nazarena Vélez reveló en LAM (América TV) los motivos por los cuales se enojó con Mariano Iúdica, lo que hizo que no volviera a tener más relación con él.

"A veces es una cuestión hasta de piel. Yo tuve una experiencia un poco chota con él, más allá de la época de Gerardo (Sofovich)", contó.

En el programa de Ángel de Brito, la panelista recordó cómo fue compartir un viaje con el conductor para un programa de Marley en Telefe, y detalló: "Compartimos un programa en el que íbamos a Costa Rica, era la época del Champagne o no me acuerdo, y lo que tenía en ese momento Mariano era un humor muy de pajero, te decía 'con ese culo, con ese cuerpo, sabés lo que hacemos en este viaje'".

Además, se mostró indignada por sus actitudes, y apuntó: "Tenía esa cosa como despectiva hacia la mujer, sos rubia, con culo y tetas, vamos a garchar. Me acuerdo que en Telefe hicieron hasta un compilado de todos los insultos".

Luego, aclaró cómo fue su manera de reaccionar: "Yo le dije 'a mí esos chistes no me gustan'. La segunda vez ya se lo decía al aire y le decía cosas horribles yo, hicieron un compilado. Desde ahí no tenemos piel".

Por otro lado, hace unas semanas, expresó en el programa de Ángel de Brito su malestar con el conductor, y se refirió al momento en el que habló sobre su familia.

"No sé si tuvimos mucha onda. Tenía actitudes medio chotas. Además, después, cuando Barbie se puso de novia con Lucas tuvo comentarios muy chotos ‘y bueno qué queres con esa familia que están los hermanastros’. Una cosa así, muy soreta. Comentarios chotos. Entonces como que no lo soporto", sentenció Nazarena Vélez sobre Mariano Iúdica.