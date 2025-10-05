Nelson Piquet Jr. logró su primera victoria en el TCR

El piloto brasileño se quedó este domingo con el triunfo en la 8ª fecha de la categoría sudamericana que se corrió en Velocitta.

El triunfo de Nelson Piquet Jr. se hizo esperar pero finalmente llegó en TCR South America Banco BRB. El brasileño ganó la segunda carrera de la octava fecha en Velocitta en un clima agobiante de calor con más de 30° grados. Nelsinho largó desde el primer cajón y no abandonó el primer lugar hasta la bandera a cuadros, manteniendo siempre por detrás al argentino Fabián Yannantuoni. El podio lo completo Leonel Pernía, luego de una dura batalla con Pedro Cardoso.

Cuando Piquet Jr. se sumó al Honda Civic Type R FL5 del Honda YPF Racing muchos pronosticaron una victoria en las primeras carreras pero se demoró más de la cuenta. Tuvo que llegar la competencia décimosexta del calendario para ganar con contundencia y volver a prenderse en el campeonato que hoy está liderado por su compañero de equipo, Leo Pernía con 531 puntos.

La carrera comenzó con un accidente donde Juan Angel Rosso se aplaudió con Marcos Regadas y terminó contra los neumáticos. Ese toque generó el único auto de seguridad y la exclusión del brasileño.

Con dos grupos marcados en los casi 30 minutos, la competencia estuvo entretenida con los que venían del sexto para atrás. Leonardo Reis, Enzo Gianfratti, Genaro Rasetto y Mariano Pernía lucharon durante varios giros encerrados en solo un segundo. Adelante, estaban Piquet Jr, Yannantuoni, Leo Pernía, Cardoso y Rapha Reis también en un pequeño tren pero con tres segundos de diferencia entre el primero y el quinto.

Al final todo se calmó y el brasileño de Honda YPF Racing sacó una diferencia tranquilizadora para cruzar la meta. Yannantuoni, Leo Pernía, Cardoso, Rapha Reis, Leo Reis, Gianfratti, Rasetto, Mariano Pernía y Maria Nienkötter completaron el top ten.

La Copa Trophy fue dominado por Enzo Gianfratti que estrenó un Cupra Leon VZ de última generación, seguido por Nienkötter y Adrián Chiriano que finalizó en el undécimo de la general.

El Driver of the Weekend Ademicon de este fin de semana fue para Pedro Cardoso que sumó 69 puntos, sumando la clasificación y las dos carreras.

La próxima fecha sera del 14 al 16 de noviembre en un escenario brasileño que se anunciará en los próximos días.

DECLARACIONES

“Quiero dedicar esta victoria a Marcos Regadas. Él es la razón principal por la que estoy aquí hoy; me animó a unirme al TCR y me apoyó con los patrocinadores. Marquinhos, ¡muchas gracias! Estuvimos cerca varias veces este año, pero la victoria llegó en un día muy caluroso. Se hizo esperar. Confieso que estaba increíblemente frustrado esperando esta primera victoria en el TCR, pero por fin llegó” (Nelson Piquet Jr.).

“Entiendo que los resultados del fin de semana son muy positivos. Tuvimos un buen desempeño en la clasificación. Hoy hicimos una carrera perfecta. Probamos algunos cambios en el auto considerando esta competencia, pero desafortunadamente no funcionaron. Sin embargo, es fantástico terminar el fin de semana como los máximos anotadores. Estamos aquí para esto y lo logramos. El campeonato sudamericano es muy difícil, aún posible, pero muy difícil. Con eso en mente, estoy completamente concentrado en el título de TCR Brasil. Quiero ir por este segundo campeonato y creo que estamos bien posicionados. Haré todo lo posible para lograrlo” (Pedro Cardoso).

“Fue un muy buen resultado para el campeonato. Es el resultado del gran trabajo de Honda YPF Racing. Todos estamos trabajando muy, muy bien. El año pasado gané aquí con un Peugeot, y este año, con un Honda, en un circuito que nos conviene, volví a tener un excelente desempeño. Siempre es genial trabajar a este nivel, y ahora estamos más cerca de nuestro objetivo” (Leonel Pernía).

“Hoy estuve casi al cien por cien. Es una pena el comienzo, pero ayer ganamos la Copa Trophy en TCR Brasil y South America. Estoy muy contento con mi rendimiento, el trabajo del equipo y el rendimiento del nuevo Cupra. Es excelente, y aunque es muy nuevo, todavía quedan algunos ajustes por hacer. Pero lo estoy disfrutando mucho” (Enzo Gianfratti).

……………

CAMPEONATO

1º Leonel Pernía, 531 puntos

2º Pedro Cardoso, 408

3º Nelson Piquet Jr., 403

4º Raphael Reis, 387

5º Juan Ángel Rosso, 319

6º Fabián Yannantuoni, 304

7º Tiago Pernía, 250

8º Fabricio Pezzini, 225

9º Genaro Rasetto, 185

10º Mariano Pernía, 168

11º Adrián Chiriano, 129

12º Luis Ramírez, 117

13º Enzo Gianfratti, 113

14º Léo Reis, 97

15º Maria Nienkötter, 94

16º Santino Balerini, 52

17º Joaquín Cafaro, 46

18º Benjamín Hites, 38

19º Exequiel Bastidas, 36

20º Juan Manuel Casella, 29

21º Marcos Regadas, 27

22º Fernando Croce, 24

23º Carlos Silva, 20

24º Celso Neto, 13

25º Tomás Fernández, 3