Nelson Piquet Jr. se hizo fuerte en Velocitta

Velocitta recibió a TCR South America Banco BRB a pleno sol y con más de 30° grados en el ambiente para el shakedown y los dos entrenamientos libres del viernes. Nelson Piquet Jr. con su Honda Civic Type R FL5 del Honda YPF Racing fue el mejor del día, después de marcar 1:32.894, superando por 0.009 al también brasileño Leonardo Reis y a su compañero de equipo, el argentino Leonel Pernía por 0.114. Tan ajustado fue el día que nueve autos quedaron encerrados en poco menos de ocho décimas.

El campeonato ya entró en etapa de definición y todas las salidas a pista van marcando el camino de los candidatos. Con 112 puntos de diferencia, Leo Pernía llegó al trazado de Mogi Guaçu para mantener la distancia, aunque sus dos rivales parece que no se la harán fácil. Piquet, segundo en el torneo, fue el mejor del día y Pedro Cardoso, el otro contendiente al título, fue el más rápido del entrenamiento matutino.

Después de los tres mejores del día, en el segundo entrenamiento se ubicaron: Raphael Reis (0.278), Cardoso (0.504), Juan Angel Rosso (0.623), Fabián Yannatuoni (0.632), Mariano Pernía (0.709) y Genaro Rasetto (0.786) quedó en noveno lugar y fue el último encerrado en las ocho décimas.

El mejor de la Copa Trophy fue Marcos Regadas, en su regreso a la categoría con un Peugeot 308 TCR GTI del PMO Racing, a 1.390 del líder. Enzo Gianfratti que estrenó un Cupra Leon VZ quedó en el undécimo lugar, Adrian Chiariano fue duodécimo y Maria Nienkotter y Fernando Croce completaron la tabla general.

El que no pudo girar este viernes fue Tiago Pernía por algunos temas logísticos. El argentino llegará sobre la hora para salir a clasificar en el mediodía del sábado.

La actividad será diferente a la habitual del formato de TCR South America. Pasado el mediodía será la clasificación (12:15) y por la tarde será el momento de la carrera 1 con la grilla principal, desde las 16:15.

DECLARACIONES

“Cada vez me adapto mejor al Cupra. Y eso es fruto de mucho trabajo. W2 ha hecho un trabajo excelente, Raphinha también me ha ayudado, y eso acorta mucho el camino. No hay ningún secreto. Se trata de trabajar duro, y por supuesto, aporto parte de mi experiencia con autos de tracción delantera. He corrido aquí antes, en Turismo Nacional y en muchas otras categorías, y esta combinación me ayuda mucho. Estoy en plena maratón: la semana pasada corrí en karts y Stock Light, y ahora en TCR. Estoy contento; cada vez que salgo a la pista, me siento mejor, más cómodo, y eso se refleja en mis tiempos. Estuve a solo 0,009 segundos del mejor tiempo, así que vamos en una muy buena tendencia al alza. Ahora toca hacer una buena actuación en la clasificación y en las carreras, pero estoy seguro de que será un fin de semana excelente”. (Leonardo Reis).

“Fue un día muy caluroso, como lo será todo el fin de semana. Eso dificultó un poco nuestra primera vuelta, ya que teníamos un neumático muy desgastado. Al poner un neumático nuevo, con más agarre, el rendimiento se notó con la contundencia a la que estamos acostumbrados. Y eso me da más tranquilidad de cara al sábado". (Leonel Pernía).

“Empezamos muy bien. Correr aquí en Velocitta siempre es especial. Es una pista a la que le tengo un gran cariño. Siempre he tenido un buen rendimiento en todas las categorías en las que he competido. Conseguí la pole y gané en Stock Light, mi mejor resultado en Stock Car fue aquí, y en TCR también conseguí la pole position y gané. Por eso disfruto tanto venir aquí. Es una pista muy técnica, así que cualquier cambio en el auto o error de conducción puede marcar la diferencia entre el primero o el quinto puesto. Pero estoy muy contento y con confianza, y espero que este fin de semana sea muy positivo para nosotros”.

(Pedro Cardoso).