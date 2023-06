"Ni Una Menos" se conmemorará con una marcha de antorchas

El grito de “Ni Una Menos” volverá a ganar las calles de Comodoro Rivadavia. La Multisectorial Feminista organizó una serie de actividades para conmemorar el 3J reclamando un presupuesto para combatir la violencia de género, la construcción de más casas refugio y la aplicación efectiva de la ley Micaela.

Las propuestas tendrán un cónclave final en el mural que recuerda a Daniela Velasco, docente que fue asesinada en 2021 por su expareja.

“¿Podemos pensar una Justicia con Perspectiva de Género?”, será el intercambio abierto que inaugurará las actividades programadas para este 3 de junio. La iniciativa se llevará a cabo a las 11 en el aula 200 de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) donde participarán Verónica Heredia, Verónica Opazo y Cristina Massera. Los ejes que se abordarán serán Género y Justicia (Procesos judiciales, administrativos y legales – Estadísticas actuales – Revictimización en el ámbito judicial – Presencia de mujeres y disidencia en la Justicia)

Dos horas más tarde se desarrollará un mural colectivo en el hall de la casa de altos estudios. “Mujeres haciendo arte juntas, también son una forma de lucha que se suma a ‘Ni una Menos’, visibilizando con trazos y colores la problemática del femicidio. Liliana Ostrovsky, Lourdes Agüero y Ariadna Reinoso invitan al público a intervenir con dibujos y textos al cuadro que estará siendo pintado por las tres artísticas”, señala la propuesta.

Las iniciativas continuarán este sábado con una marcha de antorchas. La concentración será a las 16:30 en la plaza de la Escuela 83 para que una hora más tarde se comience a movilizar hacia el mural que recuerda a Daniela Velasco en el Colegio Perito Moreno.

En diálogo con El Patagónico, Emilse Saavedra, referente de la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia, sostuvo que, a pesar de los discursos de Nación y Provincia, el presupuesto sigue sin aparecer para combatir la violencia de género. “Los reclamos a los que vamos a apuntar, especialmente en esta fecha, es justamente que siguen sucediendo femicidios que se pueden evitar, pero que como no hay presupuesto no se hace”.

Otro de los reclamos históricos de la Multisectorial Feminista es la construcción de más casas refugio en la provincia y que las comisarias tomen los casos sin revictimizar a las personas que van a denunciar.

“Hace unos días se acaba de destapar también otra polémica en la ciudad de Esquel donde una de las comisarías, ante una denuncia realizada, no le querían dar la copia a la persona que la hizo. Entonces, nos parece que todos esos hechos no pueden seguir sucediendo. Tenemos una Ley Micaela, que se aplica a medias, y en ese sentido, con la formalidad de poner una asistencia y una firma para decir que se hizo, nos parece que no sirve”, cuestionó.

“Tiene que haber un compromiso real, una aplicación efectiva de esa ley, sobre todo presupuesto, para que sea permanente, porque no es un taller de un día y se acabó. Nos parece que tiene que ser permanente en el tiempo, no solo para las comisarías, sino para el Poder Ejecutivo y desde ya para el Poder Judicial. Así que un poco sobre todo eso vamos a estar debatiendo y la movilización del sábado va a terminar en el mural que se hizo en honor a Daniela Velasco”, afirmó Saavedra.