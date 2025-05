Nicolás De los Santos: "contra Ferro será un partido de playoffs"

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia reanudó sus entrenamientos con miras al partido que jugará este domingo de local ante Ferro Carril Oeste, por la 38ª y última fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

Este jueves fue práctica optativa, por lo que parte del equipo asistió al entrenamiento que se realizó en horas de la mañana.

El base y capitán Nicolás De los Santos dialogó con El Patagónico. Habló del partido ante el elenco de Caballito, de la reciente gira que el equipo realizó por Córdoba y La Rioja, de donde se volvió con derrotas ante Atenas, Riachuelo e Instituto, y de cómo se imagina el marco que va a tener el Socios Fundadores este domingo desde las 20.

- ¿Cómo se están preparando de cara al partido del domingo ante Ferro?

Nos estamos preparando de la mejor manera. Obviamente, como viene la Liga, tenemos una semana larga como para trabajar y pensar en el partido frente a Ferro, que para nosotros es sumamente importante. Todavía no está nada dicho. Más allá de que estamos en la posición 7, todavía hay partidos por jugarse, así que trataremos de llegar de la mejor manera y sería lindo ganarlo para asegurarse ese séptimo puesto.

- ¿Cómo creés que será el partido, teniendo en cuenta que ellos también se juegan cosas importantes?

Va a ser duro porque Ferro es un equipo que juega muy físico, que también se juega cosas importantes porque quiere clasificar a los playoffs. Va a ser un partido de playoffs, como lo vienen siendo los últimos partidos, así que tenemos que estar concentrados. Los últimos partidos que jugamos de local, lo hemos hecho muy bien y esperemos seguir por esa senda. Sabemos que acá la gente nos acompaña, así que espero que el domingo también venga gente y pueda hacer fuerza para poder llevarnos el juego.

- Vienen de una gira donde no pudieron ganar. Y contra Riachuelo, con ventaja de 18 puntos, en el final se quedaron sin gol. ¿Qué les pasó en ese juego?

Obviamente, fue una gira mala para nosotros. No sé si fue la primera o segunda gira que no pudimos traer triunfos en la temporada. El partido que estuvimos más cerca de ganarlo, fue contra Riachuelo. Nos quedamos sin gol en el último cuarto, sin ideas, nos costó el juego y nos dolió. Con Atenas también estuvimos ahí, con Instituto, que son un equipo más largo, nos costó también. Pero el de Riachuelo era el más ganable, por cómo se había dado el juego. Son cosas que tenemos que aprender, porque viene la parte más importante y en playoffs, todos los partidos son duros. Y nos puede pasar que ganemos los dos de local y en un tercer juego, ganando por 20, perdamos. Ya vivimos esa situación, ya sabemos qué es lo que no tenemos que hacer y nos tiene que servir de experiencia para lo que viene.

- Fue algo similar, pero al revés, cuando le ganaron a Platense en Vicente López.

Exactamente. Por eso te digo, es básquet. Nadie quiere perder, ni hace las cosas para perder. Pero bueno, las cosas no nos salieron en el último cuarto, nos nublamos, no supimos mantener la calma ni por dónde atacarlos. Y ellos levantaron la efectividad y se nos escapó el partido. Esto nos tiene que servir de experiencia para lo que viene y seguir trabajando en esas cosas, que más adelante seguramente nos van a servir.

- ¿Cómo te imaginás el domingo el Socios Fundadores?

Lleno, porque toda la temporada fue así. Al principio no nos iba tan bien y la gente igual venía. Después mejoramos y la gente nos siguió acompañando. Así que seguramente va a estar lleno y nos va a servir mucho, porque para nosotros es un partido muy importante. Esperemos poder entregarles la victoria.