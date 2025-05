Nintendo: de la NES a la Switch OLED

Cada etapa de Nintendo trajo una propuesta distinta. Desde los controles rectangulares de la NES hasta las pantallas táctiles de la Switch OLED, el recorrido fue extenso y lleno de momentos clave. En paralelo, competidores como Sony, Microsoft o Sega ofrecieron otras experiencias, pero Nintendo mantuvo su estilo propio, apostando por la innovación jugable por encima del poder gráfico.

EL IMPACTO DE LA NES Y LA SUPER NINTENDO

La historia de Nintendo como gigante de las consolas empezó con productos que definieron estándares. En sus primeros años, el enfoque estuvo en consolidar el mercado hogareño.

. La NES y su rol fundacional: La Nintendo Entertainment System (NES) llegó a Argentina de manera no oficial, pero aun así dejó una marca imborrable. Con juegos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Metroid, definió lo que hoy consideramos clásicos. La NES también enfrentó a competidores como el Atari 2600 y, más adelante, la Sega Master System, que tuvo algo de presencia en Latinoamérica.

. Super Nintendo y el salto gráfico: A principios de los 90, la Super Nintendo (SNES) mejoró todo lo que ofrecía la NES. Introdujo mejores colores, mejor sonido y una biblioteca de juegos más variada. En este momento, muchos hogares comenzaron a tener consolas conectadas al televisor y el videojuego empezó a instalarse como hábito.

APUESTA POR LO PORTATIL Y LOS CAMBIOS EN EL DISEÑO

Durante los años 2000, Nintendo se animó a salir del molde tradicional. Lo hizo primero con portátiles y luego con consolas domésticas que rompieron esquemas.

. Game Boy, DS y la consola que lo cambió todo: Con la Game Boy, Nintendo dominó el mercado portátil desde fines de los 80. Luego, la llegada de la Nintendo DS y, más adelante, de la Nintendo 3ds, marcó una nueva era. La Nintendo 3ds incorporó tecnología estereoscópica sin anteojos, fue compatible con juegos anteriores y ofrecía conectividad local y online.

A diferencia de las portátiles de Sony, como la PSP, o de otros intentos como la Neo Geo Pocket, Nintendo ofrecía autonomía, títulos exclusivos y una comunidad activa.

imagen.png

. Wii y su cambio radical en la experiencia de juego: Con el lanzamiento de la Wii en 2006, Nintendo abandonó la carrera gráfica y propuso un nuevo modo de jugar: el control por movimiento. Juegos como Wii Sports, Just Dance y Mario Galaxy ofrecían interacción física. La Wii compitió directamente con PlayStation 3 y Xbox 360, aunque con una estrategia diferente.

La Xbox 360 apostó al juego online y al contenido multimedia, mientras que la Wii se enfocó en el juego familiar y accesible. En Argentina, muchas familias eligieron Wii por su bajo costo y facilidad de uso.

NINTENDO SWITCH Y LA NUEVA ETAPA HIBRIDA

La llegada de la Switch en 2017 marcó un nuevo punto de inflexión. Esta consola unificó lo portátil y lo doméstico en un solo dispositivo.

. Modo portátil y modo dock: La Nintendo Switch puede usarse conectada al televisor o como consola portátil. Este cambio estructural rompió con la lógica tradicional del mercado. La posibilidad de jugar títulos como Breath of the Wild en cualquier parte fue revolucionaria y se mantuvo el concepto de Joy-Con desmontables para el multijugador inmediato.

Este modelo fue luego actualizado con la Switch OLED, que mejora la calidad de pantalla, sonido y materiales, manteniendo la misma jugabilidad.

. Biblioteca de juegos y expansión digital: La Switch tiene un catálogo variado, con clásicos renovados, nuevos lanzamientos y acceso a juegos retro por suscripción. Pokémon Scarlet/Violet, Splatoon 3 y Metroid Dread son lanzamientos recientes de peso. A través de Nintendo Switch Online, se accede a títulos de NES, SNES, N64 y Game Boy.

Además, existen propuestas de estudios terceros como Stardew Valley, Hades o Hollow Knight, también presentes en PlayStation 5 o Xbox Series X, pero adaptadas al formato híbrido de la Switch.

imagen.png

COMPARACIONES CLAVE CON OTRAS MARCAS

Para entender mejor el lugar de Nintendo, vale la pena observar qué hicieron otras marcas durante los mismos períodos.

. Sony y la fidelidad al formato tradicional: Sony apostó siempre a consolas potentes con enfoque en la narrativa y el realismo gráfico. La PlayStation 2 fue un hito global, y PS4 consolidó esa línea. Su fuerte está en sagas como God of War, Uncharted y The Last of Us. Las portátiles como la PSP o PS Vita no lograron el mismo impacto que las de Nintendo.

En Argentina, la PS2 tuvo una circulación masiva, especialmente por su capacidad de leer discos copiados, algo que afectó la percepción del público sobre el acceso a juegos.

. Microsoft y su apuesta por los servicios: Microsoft priorizó el juego online y los servicios como Game Pass. La Xbox 360 fue clave en esta transición. Juegos como Gears of War y Halo 3 fueron fundamentales para el multijugador online. El ecosistema Xbox actual apunta a integrar consolas, PC y la nube.

Aunque en Argentina no tuvo tanta penetración como PlayStation, Microsoft logró captar a una comunidad gamer específica, muy enfocada en lo competitivo y el acceso digital.

NINTENDO HOY: COMUNIDAD, LEGADO Y FUTURO

En la actualidad, Nintendo sigue siendo una marca fuerte en Argentina, aunque sin presencia oficial directa. Aun así, la comunidad se mantiene activa, tanto en redes como en tiendas especializadas.

. Fanáticos, coleccionismo y cultura retro: Las consolas retro de Nintendo, como la NES o la Nintendo 3ds, se siguen buscando por coleccionistas y nostálgicos. También hay mucho interés en reproducciones de cartuchos clásicos, consolas mini oficiales o clones chinos, y emuladores, especialmente en PC o en dispositivos Android.

Esto mantiene vivo un legado que va más allá de lo comercial: hay una identidad asociada al estilo de juego que propone Nintendo.

. Lo que se espera del futuro: Rumores sobre una nueva Switch circulan desde hace tiempo. Se espera una consola con mayor potencia, manteniendo el formato híbrido. También crecen las expectativas por nuevos títulos de sagas clásicas. La marca no suele seguir las tendencias, sino que propone su propio camino. En cada generación, su estrategia apunta más a lo jugable que a lo técnico.

Esto genera fidelidad, pero también exige innovación constante. En un mercado donde todos quieren imponer tecnología, Nintendo busca que jugar siga siendo divertido, simple y accesible.

CONCLUSION

Desde la NES hasta la Switch OLED, Nintendo atravesó más de cuatro décadas reinventándose, siempre fiel a su visión del juego como experiencia creativa y social. A diferencia de marcas como Sony o Microsoft, que apuntaron al realismo y al rendimiento, Nintendo apostó al diseño jugable y a crear dispositivos que inviten a jugar con otros, tanto en persona como online.

En Argentina, donde el acceso a tecnología puede ser un desafío, su propuesta sigue vigente por la originalidad, la comunidad y el valor cultural que construyó con el tiempo. Nintendo no compite en gráficos ni en potencia: compite en ideas, y ahí, sigue marcando la diferencia.