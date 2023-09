No me rompan

Angela es una actriz de 45 años y Vera reparte el tiempo entre la venta de sus cremas artesanales y las tareas domésticas. Ambas están en conflicto con el paso del tiempo. Provienen de diferentes mundos pero viven bajo los mismos mandatos, presiones y responsabilidades. A punto de explotar por las presiones diarias y se conocen en un grupo de manejo de ira, intentando domar sus impulsos más furiosos. Pero cuando se cruza en sus caminos Edgardo, un cirujano que la va de gurú obsesionado con la juventud eterna, decidirán enfrentarlo liderando un plan absolutamente ridículo pero justiciero.

Azul Lombardía comenzó a actuar a los 13 años y siguió trabajando como actriz en teatro, cine y televisión durante 20 años. En 2013 estrenó como dramaturga y directora la obra de teatro “Dóberman”, con gran éxito en el circuito off y ha continuado dirigiendo obras de teatro hasta el día de hoy. Actualmente dirige “Reinas Abolladas”, estrenada en el Teatro Nacional Cervantes en 2021. Es co-creadora, guionista y directora de la serie de TV “Según Roxi”, con 40 episodios emitidos en Netflix, Movistar. TV Pública Argentina y Amazon Prime Video. Ha escrito dos libros sobre el personaje que fueron editados por Penguin Random House, y ganó el premio otorgado por DAC en Ventana Sur 2015 por la serie.

En 2019 estrenó su largometraje “Dóberman”, adaptación de su obra homónima, con el que recorrió festivales nacionales e internacionales, próxima a estrenarse en la cineteca de CDMX y otras ciudades de México en 2022. Dirigió colaborativamente con Paula Hernández, Hernán Guerschuny, Tamae Gareteguy, Baltazar Tokman y Diego Fried el film “Murciélagos”, rodado íntegramente en cuarentena para Amnistía Internacional. Al mismo tiempo, trabajó en desarrollos para Movistar Latinoamérica, Viacom International Studios y Mediapro México; y en tutorías de guión para ganadores del concurso de Incaa de series cortas y en SERIESLAB del SANFIC. También fue jurado en el festival de Cine SHH de Usuahia.

“Cada vez aparecen más directoras”, dice Julieta Díaz sobre el trabajo de Lombardía en “No Me Rompan”. “Porque nuestra necesidad también como actrices es contar otras historias donde las mujeres no solamente acompañen al protagonista, sino que sean protagonistas con historias de mujeres protagonistas. A mí me empieza a pasar eso. Ni sobrevaloradas ni subvaloradas. Ni es algo especial que una escriba un libro. Simplemente tienen que tener las mismas posibilidades y los mismos derechos, nada más. Cuando la mujer empezó a estar más en el área laboral, además de la de la casa, se empezó a expandir un poco todo lo que sucede. Por eso es un tema tan actual en todo lo que nos sucede”.

Título original: No Me Rompan

Género: Comedia

Origen: Argentina

Año: 2023

Formato: 2D

Duración: 1 hora 34 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Azul Lombardía

Guión: Jazmin Rodriguez Duca, Sebastián Meschengieser, Alberto Rojas Apel

Producción: Adrián Suar, Juan Pablo Galli, Juan Vera, Christian Faillace

Música: Félix Monti

Fotografía: Iván Wyszogrod

Montaje: Luis Barros

Reparto:

Carla Peterson (Ángela Trigal), Julieta Díaz (Vera Lombardi), Esteban Lamothe (Fercho), Martín Garabal (Fede), Nancy Dupláa (Mónica), Eugenia Guerty (Cecilia), Salvador del Solar (Edgardo Sánchez Leven), Fito Páez (el director), Cecilia Dopazo (Fanny), Celina Font (Natalia)