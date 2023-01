"No sé si robaron un PBI, pero sí lo suficiente para hacer a sus familias muy ricas"

En una nueva muestra de acercamiento al conurbano y los intendentes, el presidente Alberto Fernández encabezó un acto en José C. Paz junto al mandatario local Mario Ishii. En el marco de la finalización de más de 2.800 obras públicas y la inauguración de la ampliación del Hospital Rubén Caporaletti, Fernández se refirió a la coyuntura actual y dejó fuertes declaraciones contra el macrismo.

“Durante el gobierno de quien me precedió el salario quedó 20 puntos abajo”, fue una de tantas referencias que el jefe de Estado hizo a la gestión de Cambiemos, a la que acusó de “frustrar a los argentinos”. Asimismo, apuntó directo contra la cúpula de Juntos y Mauricio Macri, a quienes apuntó con la frase “se robaron un PBI”, propia de la época en que se difamaba al kirchnerismo.

“Yo no sé si robaron un PBI como dicen ellos, pero se robaron lo suficiente como para que sus familias sean ricas. Y eso se lo robaron a todos nosotros. Porque se robaron eso este hospital no pudo hacerse antes, porque se robaron eso no se pudieron hacer universidades. Se robaron eso y no hicieron un solo jardín de infantes de los 300 que prometieron. No nos olvidamos. Lo único que nos frustró a los argentinos fue ese presidente que tuvimos que se llamó Mauricio Macri”, sostuvo el Presidente.

En tanto, el jefe de Estado también hizo alusión a problemáticas actuales como el incremento del empleo informal: “Todavía tenemos el problema de los trabajadores informales en la Argentina. Para ellos tenemos que trabajar para que ingresen a la formalidad, de eso estamos preocupados nosotros”.

En esa misma línea, volvió a apuntar a Cambiemos: “Ellos lo que hacían era recomendarles a esos trabajadores que se vuelvan emprendedores y sean monotributistas. Lo que yo quiero es que cada uno de ustedes tenga un trabajo digno para sustentarse ustedes y sus familias”.