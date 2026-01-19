Agostina Páez, la santiagueña de 29 años que protagonizó el escándalo, dijo que fue acosada por el personal del restaurante. Fue detenida en Brasil tras ser acusada de realizar gestos racistas.

"Nos cobraron de más y me enojé": La justificación de la abogada argentina detenida en Brasil

Agostina Páez, la influencer y abogada argentina de 29 años que fue detenida en Brasil tras ser acusada de realizar gestos racistas, rompió el silencio y contó su versión de los hechos.

Páez denunció que fue víctima de una estafa y que fue acosada por parte del personal del local. “Nada justifica mi accionar, pero fue desde el enojo después de la situación que nos hicieron vivir”, contó.

El episodio fue grabado por algunos testigos que estaban en el lugar y las imágenes se viralizaron en redes sociales. El conflicto se ocasionó por un problema con la cuenta, y según se observa en los videos, la turista se habría referido al empleado imitando los gestos de un mono.

A raíz de esta situación, la víctima de la agresión denunció el hecho ante la Policía y Páez fue rápidamente trasladada a una dependencia. Mientras avanza el proceso judicial, se dispuso la retención de su pasaporte y le colocaron una tobillera electrónica.

Según relató la mujer en diálogo con Nueva Diario Web, el conflicto inició por un malentendido a la hora de pagar: “Nos cobraron cosas que no habíamos consumido. Pagamos de todas formas y, en lo que pagábamos, les dijimos que nos estaban robando y se nos reían”.

La abogada explicó que el personal del bar se tornó agresivo y que comenzaron a acosarla a ella y a sus amigas. “Nos siguieron haciendo gestos obscenos, tocándose los genitales, señalándonos y riéndose de nosotras”, contó.

Páez justificó que su acción fue una respuesta al conflicto que se produjo, y que no sabía que la estaban grabando: “Quiero aclarar que el gesto no fue dirigido hacia ellos directamente, ya que desde donde yo estaba no los veía. Fue un gesto hacia mis amigas”.

La mujer vive en Santiago del Estero y es hija del empresario de transporte Mariano Páez.

La abogada cerró todas sus redes sociales debido a que, según contó, recibió muchas amenazas en las últimas horas y está asustada. Actualmente está hospedándose en un departamento y no se anima a salir.

Por el momento, las autoridades brasileñas continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.