Nueva causa contra L-Gante: secuestraron una BMW X5 y tres celulares

El músico y otro joven de 26 años fueron notificados en una investigación por amenazas y violación de domicilio. Durante los operativos, la Policía incautó una camioneta que habría sido utilizada en el hecho y tres teléfonos que serán peritados.

La causa que investiga a L-Gante por una denuncia de amenazas sumó nuevos elementos después de los allanamientos realizados en General Rodríguez.

Durante los procedimientos, la Policía bonaerense secuestró una BMW X5 que, según la investigación, habría sido utilizada durante uno de los episodios denunciados, además de tres teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes.

Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, y otro joven identificado por sus iniciales E.J.A.C., ambos de 26 años, fueron formalmente notificados en el expediente.

La causa está caratulada como amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, en concurso real.

Cómo comenzó la investigación

El expediente se inició a partir de la denuncia de una joven de 23 años, quien aseguró haber sido intimidada en medio de un conflicto por una vivienda.

Según su relato, en una primera instancia un hombre apodado “El Oso”, señalado como tío del músico, le habría exigido que abandonara el inmueble y la habría amenazado.

Días después, siempre de acuerdo con la denuncia, L-Gante habría llegado al lugar en una camioneta negra acompañado por varias personas. La joven sostuvo que el grupo ingresó al patio y que algunos de los presentes exhibieron armas de fuego para intimidar a quienes se encontraban en la vivienda.

La secuencia denunciada también incluyó un segundo episodio, en el que uno de los acompañantes habría mostrado nuevamente un arma desde el interior de un vehículo.

Qué permitió llegar a los allanamientos

A partir del análisis de cámaras de seguridad y distintas tareas de investigación, los efectivos identificaron vehículos, personas y domicilios presuntamente vinculados con el caso.

Con esos elementos, la UFI N°10 y el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez avanzaron con las órdenes de allanamiento.

Los celulares secuestrados serán analizados para determinar si contienen información relevante para la causa, mientras que la camioneta quedó incorporada como elemento de interés dentro del expediente.

La investigación continuará ahora con el análisis de las pruebas reunidas y las medidas que disponga la Justicia.