Senadores justicialistas cuestionaron las explicaciones del presidente del BCRA sobre el destino de los lingotes enviados al exterior y reclamaron que vuelva al Congreso. La controversia se profundizó luego de conocerse que la auditoría específica sobre la trazabilidad del oro aún no está concluida.

El PJ amplió la denuncia por el oro del Banco Central y pidió que Bausili vuelva al Senado

La polémica por el destino de una parte de las reservas de oro del Banco Central volvió a escalar este lunes, luego de que senadores del bloque Justicialista ampliaran una denuncia penal contra el presidente de la entidad, Santiago Bausili, y reclamaran que vuelva al Senado para brindar explicaciones.

La presentación fue impulsada por Juliana Di Tullio, Florencia López y Martín Soria y también alcanza al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo. Los legisladores sostienen que existen contradicciones respecto del destino físico de los lingotes, las condiciones bajo las cuales fueron enviados al exterior y el alcance de las auditorías realizadas sobre esas operaciones.

El conflicto tomó fuerza luego de la exposición de Bausili en el Senado, donde aseguró que una parte de las reservas se encuentra depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea, Suiza.

Sin embargo, desde la oposición sostienen que los lingotes estarían físicamente en las bóvedas del Bank of England, en Londres, aunque vinculados a una cuenta del BIS. Esa afirmación fue realizada por Di Tullio y forma parte de los puntos que los senadores buscan que el titular del Central aclare formalmente.

Una auditoría que todavía no terminó

Otro de los ejes de la controversia es el estado de las auditorías sobre el movimiento del oro.

Bausili sostuvo ante los legisladores que las operaciones habían sido revisadas y que no existían observaciones relevantes. Sin embargo, documentación de la Auditoría General de la Nación indicó que el análisis específico sobre la trazabilidad de las reservas todavía no había concluido.

La AGN señaló que la auditoría correspondiente sigue en proceso y que la revisión puntual del recorrido de los lingotes no estaba finalizada, un dato que la oposición utilizó para cuestionar las explicaciones brindadas por el presidente del Banco Central.

Esto no implica, hasta el momento, que se haya acreditado judicialmente una irregularidad en el traslado ni que los lingotes se encuentren necesariamente en un destino distinto al informado oficialmente.

Qué quieren que explique Bausili

Además de ampliar la denuncia, Di Tullio y Soria presentaron un proyecto para que Bausili vuelva a las comisiones del Senado.

Entre otros puntos, buscan que detalle las fechas en las que se realizaron los envíos, la cantidad y calidad de los lingotes trasladados, las empresas que participaron en el transporte, el lugar exacto de depósito y las condiciones de custodia.

También reclaman información sobre los eventuales beneficios financieros obtenidos por mantener las reservas fuera del país y sobre las responsabilidades asumidas por las entidades depositarias.

La discusión por las reservas de oro se arrastra desde 2024, cuando el Gobierno confirmó que parte de los lingotes había sido enviada al exterior. Desde entonces, distintos bloques opositores reclaman conocer con precisión dónde se encuentran, bajo qué condiciones están depositados y si fueron utilizados para respaldar algún tipo de operación financiera.

Por ahora, el dato confirmado es que existe una disputa política e institucional sobre la trazabilidad de esas reservas y que la auditoría específica todavía no está cerrada. La oposición busca que Bausili vuelva al Congreso y presente documentación que permita despejar esas dudas.