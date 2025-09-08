Nueva Generación en Damas y Petro en Varones son campeones provinciales

Con la organización de la Asociación de Handball del Valle y la Federación Chubutense de Balonmano (Fe.Chu.Ba.), más la colaboración de Chubut Deportes y la Municipalidad de Trelew, se llevó a cabo el fin de semana el Provincial de Cadetes en instalaciones del Gimnasio municipal N° 1 de la ciudad del Valle.

En Damas, Nueva Generación de Comodoro Rivadavia se consagró campeón tras vencer en la final a El Bolsón, por 25 a 21. El tercer puesto le correspondió a Kaizen de Puerto Madryn.

petro(3)

En Caballeros, llegaron a la final los comodorenses Petroquímica y Nueva Generación, y la victoria quedó en manos de "Petro", por 30 a 16, para coronarse campeón. El local Independiente se quedó con el tercer puesto en varones.

Tras la disputa de las finales, se llevó a cabo la entrega de premios con la participación en representación de Chubut Deportes de su gerente general Mariano Ferro.

En la misma se reconocieron, además de los mejores equipos, también a la mejor jugadora del torneo que fue Tiara Guineo (Nueva Generación) y la mejor arquera que fue Morena Huanquin (Nueva Generación); también al mejor jugador Tomás Remolcoy (Petroquímica) y al mejor arquero Facundo Alvarado (Petroquímica).