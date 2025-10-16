El Patagonico
Nuevo estacionamiento en el Puesto Sanitario

En Cañadón Seco se inició la construcción del nuevo estacionamiento del Puesto Sanitario “Guillermo Kuester”.

En el citado predio se colocará pavimento intertrabado, además de instalar luminarias y cartelería de señalización para mejorar el entorno y la seguridad del lugar. Esta obra se ejecutó tras el concurso de precios N° 47/2025, que fue adjudicado a la empresa Cruz Construcciones.

El informe de prensa de la comuna de Cañadón Seco también destaca que este proyecto fue solicitado durante una mesa de trabajo con referentes del propio puesto sanitario, “lo que refleja el compromiso de la comuna con el diálogo y la planificación conjunta, junto a los distintos sectores de la comunidad”.

La inversión “se realiza también con fondos propios, reafirmando la decisión política de seguir mejorando la infraestructura local y fortaleciendo los espacios de atención y bienestar para los vecinos y vecinas de Cañadón Seco”.

