Violenta usurpación de un predio de la UOCRA: 15 detenidos

Los incidentes se registraron en 28 de Noviembre, cuando un grupo de individuos irrumpió de manera violenta en un complejo de cabañas de la UOCRA.

El informe suministrado por la División de Comunicaciones de la Policía de Santa Cruz señala que la guardia de la comisaría local fue alertada en horas de la madrugada del miércoles sobre un incidente de usurpación, daños y amenazas calificadas, en el inmueble perteneciente al gremio UOCRA, ubicado en La Pampa y San Martín.

El procedimiento se inició a las 2:20, tras un llamado de un trabajador del lugar que alertó sobre la irrupción violenta de un grupo de aproximadamente 15 personas, quienes ingresaron al predio portando armas de fuego y blancas, además de elementos contundentes, exigiendo a los serenos que se retiraran del sitio y apoderándose de una de las cabañas del complejo.

Ante la gravedad del hecho y la posibilidad de nuevos incidentes con personas que se aglomeraban en el exterior, se dispuso una consigna policial preventiva, con el apoyo operativo de la Comisaría de Río Turbio, a fin de preservar la seguridad en el lugar.

Puesta en conocimiento del hecho, el Juzgado de Instrucción Penal de Río Turbio, a cargo de Romina Frías, ordenó la intervención de personal de la División Fuerzas Especiales Zona Sur, junto al Equipo de Negociación Policial y la Guardia de Infantería, conforme al Procedimiento Operativo Estándar para Situaciones de Crisis.

Las negociaciones se iniciaron en horas de la mañana de manera telefónica, donde los mediadores policiales establecieron un primer contacto con las personas que permanecían atrincheradas, trabajando sobre sus demandas y condiciones para garantizar una resolución pacífica.

A medida que el diálogo avanzó, y tras una segunda instancia de trabajo presencial en el sitio, se acordó un proceso ordenado de entrega, coordinado con el personal táctico de Fuerzas Especiales.

INCAUTAN ARMAS

Durante la fase final del operativo, los equipos especializados implementaron medidas de seguridad para resguardar la integridad, tanto del personal interviniente como de los ocupantes, efectuando la requisa preventiva y aseguramiento del predio.

Si bien inicialmente los involucrados manifestaron no poseer armas, en la inspección posterior se incautaron un pistolón, una réplica de pistola airsoft y un cuchillo. La entrega voluntaria de los 15 individuos se concretó alrededor de las 13:25 sin que se registraran incidentes ni personas lesionadas. Los mismos fueron trasladados a la dependencia policial para su revisación médica y, conforme directivas judiciales, fijaron domicilio quedando supeditados a la causa.

Finalizado el procedimiento, se dispuso una guardia preventiva de Infantería en el lugar, ante manifestaciones de familiares de los causantes, quienes realizaron quema de cubiertas, controladas y extinguidas por personal de Bomberos.