Obra Pública: Chubut y Santa Cruz, las dos patagónicas más ajustadas por Milei

En la vereda de enfrente se ubicaron Neuquén y Río Negro como las más bendecidas por la administración libertaria nacional.

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) reveló los montos transferidos por el Gobierno nacional durante el mes de agosto y el acumulado de los primeros ocho meses del año a las provincias patagónicas para la realización de obra pública.

En el caso de Chubut, los fondos recibidos en agosto pasado ascendieron a los 1.798 millones de pesos, lo que implicó que fuera un 61,6% superior en términos nominales a los 1.095 millones del mismo mes del 2024; mostrando un aumento real del 21% por arriba de la suba inflacionaria interanual.

En términos reales, los fondos de Santa Cruz en agosto fueron un 58,8% menor a la variación inflacionaria.

Cuando se comparan las transferencias acumuladas en los primeros meses del año, se observa que en el caso de Chubut el incremento fue del 53,9% por encima de los niveles inflacionarios, pasando de 2.894 millones en el 2024 a los 6.109 millones en este 2025.

Mientras, en el caso de Santa Cruz la suba real fue del 22,1%, elevándose de los 837 millones del pasado a los 1.401 millones de los primeros ochos meses del 2025.

Río Negro se movió a un ritmo similar con un resultado positivo del 30,7% por arriba de los niveles inflacionarios y en Tierra del Fuego el margen positivo real fue de solamente el 10,8%.

En contrapartida, en Neuquén el aumento de los fondos para la obra pública en el último año subió un 195,9% por encima de la suba de los precios, mostrando una diferencia muy marcada con las variaciones de Chubut y Santa Cruz.

Si las comparaciones se efectúan con los fondos transferidos en los últimos dos años, se detecta que Río Negro es la menos afectada en términos reales, con una contracción del 48,8%; seguida por Neuquén con un resultado real negativo del 72,8%.

Santa Cruz fue la más impactada en dos años con una variación negativa del 96,4%; seguida por Chubut con una pérdida bianual del 87% y Tierra del Fuego con el 85,9%.

Fuente: El Extremo Sur