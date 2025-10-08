Ctera anunció paro nacional docente para el 14 de octubre

Sadop acompañará sin suspensión de clases. Reclaman por la restitución del Fonid, paritarias nacionales y mejores salarios.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) anunció un paro nacional docente para el martes 14 de octubre y una jornada de protesta este miércoles 8, en el marco de su plan de lucha en defensa de la educación pública.

El reclamo central apunta a la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), la reapertura de paritarias nacionales y la exigencia de salarios dignos para el sector.

El martes 14 de octubre docentes de todo el país se movilizarán hacia la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la medida nacional convocada por Ctera.

Sadop, que nuclea a los docentes de escuelas privadas, acompañará la protesta pero sin suspender las clases.