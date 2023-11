El presidente electo anunció que el 11 de diciembre enviará al Congreso sus leyes de reforma del Estado, de las que no dio grandes precisiones. "No vamos a invertir", ratificó sobre la obra pública y dijo que la única cartera que tendrá presupuesto ilimitado es el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello.

Obra pública: "mientras no comamos, no pintamos la casa"

Tras una primera semana convulsionada por versiones y cambios en el futuro Gabinete nacional, Javier Milei confirmó el rumbo económico de ajuste fiscal y también de toma de más deuda al celebrar la "muñeca financiera experta" de Luis "Toto" Caputo, el ex ministro de Finanzas de la gestión de Mauricio Macri, quien se subió anoche al avión que llevó al presidente electo y su círculo más íntimo de gira por Estados Unidos. "Vamos a poner patas arriba la organización económica", prometió el ultraderechista y reconoció que se necesitará "contención social" porque "no sabemos cuánto tiempo va a durar la transición hasta estabilizar la economía".

Milei habló, en otra entrevista con LN+, antes de subirse al avión rumbo a Estados Unidos y adelantó que enviará un paquete de leyes de reforma del Estado el 11 de diciembre. Las loas a la dolarización y el cierre del Banco Central quedaron a un costado y el presidente electo volvió a poner en el centro la idea de "desarmar la bola de Leliqs para evitar la hiperinflación".

AJUSTE Y BILLETERA SOCIAL

El ajuste estará guionado por "un paquete de leyes para la reforma del Estado", anticipó Milei y dijo que lo enviará al Congreso el 11 de diciembre, o sea, un día después de asumir la Presidencia. Sería esperable que describa las reformas en su discurso de asunción el próximo domingo 10. "Nosotros no vamos a esperar a marzo. Vamos a llamar a (sesiones) extraordinarias. Es urgente, no lo podemos hacer en marzo. Es necesario resolverlo cuanto antes", difundió a través de LN+.

"Poner en orden las cuentas públicas, resolver el problema de las leliqs, abrir el cepo y llegar a la paridad", trazó Milei el camino de sus primeros meses de gobierno y repitió que ningún ministerio "va a poder gastar un mango de más porque le corto la mano", pero anticipó que la "única cartera" que tendrá presupuesto ilimitado es el ministerio de Capital Humano, a cargo de la futura ministra Sandra Petovello.

"La única billetera que está abierta es la de Petovello porque es la ministra de Capital Humano. No sabemos cuánto tiempo va a durar la transición y hasta estabilizar la economía necesitás contención social", reconoció Milei sobre las consecuencias sociales que tendrá su plan de ajuste y endeudamiento.

Sobre la situación de la obra pública, que en entrevistas anteriores indicó que se iba a cortar ni bien asuma, afirmó: "Lo que manda es la caja. Entre comer y pintar la casa, mientras no comamos, no pintamos la casa. No vamos a invertir". El presidente electo insistió en que "no es negociable el resultado fiscal", uno de los principales pedidos del FMI para estabilizar la economía de una forma que le permita cobrar su deuda.